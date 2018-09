Eerste door kinderen bedachte vakantiewoning geopend

Monique Smit wijdt goededoelenvilla in met drijvend concert

De eerste volledig door kinderen ontworpen vakantiewoning van Nederland is onthuld op het Roompot vakantiepark Hunzedal in Borger. De opening van dit speciale Koos Konijn Huis, een goededoelenvilla bestemd voor gezinnen die het moeilijk hebben, werd gevierd met een concert van Monique Smit aan het water. De openingsceremonie werd verricht door wethouder Nynke Houwing. Daarna gaf de zangeres een optreden in de tuin aan de achterkant van het vakantiehuis. Tientallen kinderen keken en luisterden ernaar, al dobberend in bootjes vanaf het meertje dat op het park ligt. Het vakantiehuis is een ontwerp van leerlingen van groep 8 van basisschool De Kirreweie uit het Zeeuwse Burgh-Haamstede. Zij wonnen de door Roompot uitgeschreven ontwerpwedstrijd, waaraan meer dan 2000 kinderen deelnamen. De opdracht was om een vakantiedroomhuis te ontwerpen, waar kinderen die ziek zijn of van wie het gezin financiële zorgen heeft enkele dagen gratis kunnen verblijven om even alle zorgen te vergeten.

Rondleiding

De winnende klas bedacht een woning op palen, waar zowel binnen als buiten gespeeld kan worden. Het bedrijf Maat Chalets bouwde de villa. Een aantal van de winnende kinderen kon de opening via een live verbinding op Skype volgen. Monique Smit gaf hun een rondleiding met een camera, zodat ze zelf het resultaat konden bewonderen. Manager van Vakantiepark Hunzedal Maris Marissen is heel enthousiast over de nieuwe vakantievilla. “Het is fantastisch om te zien dat het ontwerp dat in een klaslokaal is ontstaan, nu ook daadwerkelijk is uitgevoerd. Wie beter dan kinderen weten wat hun leeftijdsgenootjes willen?” Hij vervolgt: “Kinderen zijn onze gasten van morgen. Het is mooi om te zien hoe ze door creativiteit en teamwerk van hun ideeën prachtige ontwerpen hebben gemaakt. Over alles is nagedacht en niet alleen is het een speelparadijs, het is ook nog eens een duurzaam en praktisch concept. Ik weet zeker dat logés hier een topvakantie gaan hebben.”

Eerste gasten

Niet alleen zagen de winnaars hun ontwerp gebouwd worden, ook kregen ze als prijs een volledig verzorgd zwemfeest op een van de vakantieparken van Roompot. Daarnaast mochten de winnaars een gezin nomineren dat als eerste in het goededoelenhuis mag verblijven. Ze kozen voor een familie met drie kinderen uit Burgh-Haamstede, die binnenkort in het park vakantie zal vieren. Hunzedal is de tweede locatie waar een Koos Konijn Huis staat. In mei 2017 werd het eerste Koos Konijn Huis geopend. Dit staat op vakantiepark Weerterbergen in het Limburgse Weert. De komende jaren zullen meerdere goededoelenhuizen opengaan, zodat duizenden gezinnen die te kampen hebben met ziekte en financiële problemen een aantal dagen gratis op vakantie kunnen.