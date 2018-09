Nieuwe algemeen directeur voor Le Champion

Met ingang van 1 november aanstaande is Ron van der Jagt de nieuwe algemeen directeur van Le Champion, een van de grootste sportorganisaties van Nederland. Daarmee bestaat de directie van Le Champion uit Van der Jagt, de algemeen directeur en Cees Pronk, de directeur Evenementen. Van der Jagt wordt tevens lid van het bestuur, in de rol van secretaris.

Le Champion is een groeiende vereniging op het gebied van fietsen, hardlopen en wandelen, met zo’n 20.000 leden. Op het kantoor van Le Champion in Alkmaar werken zo’n 30 professionals, die samen met de leden en enkele duizenden betrokken vrijwilligers circa zestig sportevenementen per jaar organiseren. Onderdeel daarvan zijn wandelevenementen als de Plus Wandel4daagse Alkmaar, fietsevenementen als de Ronde van Noord-Holland en de Strandrace AGU Egmond Pier Egmond en hardloopevenementen waaronder de Dam tot Damloop en de TCS Amsterdam Marathon. Jaarlijks nemen ruim 200.000 mensen deel aan sportevenementen van Le Champion.

Ron van der Jagt komt van organisatieadviesbureau Berenschot. Eerder was hij lange tijd partner en directeur bij adviesbureau Boer & Croon in Amsterdam. Van der Jagt heeft ruime ervaring als bestuurder van verenigingen en als toezichthouder bij maatschappelijke organisaties. Zo was hij eerder voorzitter van Logeion, de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals. Van der Jagt heeft veel zin in zijn nieuwe uitdaging: “Ik ben bijzonder blij met deze stap. Al langer sluimert bij mij de wens om als hoofdactiviteit een bestuurlijke rol te gaan vervullen, met meer maatschappelijke betekenis. Voor mij als fervent hardloper is dit natuurlijk een mooie kans. Nog belangrijker is de missie die mij enorm aanspreekt. Le Champion wil zoveel mogelijk mensen – jong en oud – inspireren om te sporten en te bewegen en draagt daarmee bij aan vitale mensen in een gezonde samenleving. Dat is een doel waar ik me graag voor wil inzetten.” Voorzitter Ruud van der Velde is blij met de versterking. “Le Champion maakt al jaren een forse groei door. Als groeiende organisatie moeten we onszelf voortdurend blijven verbeteren, versterken en vernieuwen. Volgend jaar vieren we het 50-jarig bestaan van Le Champion met onder andere een groots sportweekend voor alle leden vanuit Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee. Tegelijkertijd ligt er een ambitieus toekomstplan en zien we legio kansen in de markt. Er is met andere woorden veel te doen. De ervaring en kwaliteiten van Ron van der Jagt kunnen we goed gebruiken om te bouwen aan de verdere groei en ontwikkeling van Le Champion voor de volgende 50 jaar.”