Roompot Vakanties wil ieder jaar wensen gaan vervullen

Koos Konijn komt cheque met sponsorbedrag zelf langsbrengen

Jaarlijks stromen er bij Roompot Vakanties duizenden wensen binnen. Van een verzoek van een school voor een gratis verblijf, tot de vraag om een financiële bijdrage voor een sportclub. Om een weloverwogen keuze te maken welke wensen worden ingewilligd, heeft Roompot de Wensweken in het leven geroepen. De eerste editie gaat maandag 17 september van start. Elke week komen er gemiddeld vijftig wensen binnen bij Nederlands grootste aanbieder van vakantieparken. Dat is meer dan zeven wensen per dag. “Tijdens de Roompot Wensweken willen we al die verzoeken clusteren. De meest bijzondere wensen laten we in vervulling gaan”, aldus Bianca Kemner, projectleider van de Wensweken.

Gasten, eigenaren en personeel

Deelnemers aan de Wensweken kunnen van 17 tot en met 30 september hun wens kwijt op de sponsorpagina van de website van Roompot. Na de sluitingsdatum worden alle wensen zorgvuldig bekeken door een jury, bestaande uit vijf medewerkers van verschillende afdelingen. De tweede week van oktober vinden vervolgens verschillende ‘Gaston-momenten’ plaats, waarbij Koos Konijn langs de deuren van de gelukkige winnaars gaat om hun een cheque te overhandigen waarmee zij hun wens in vervulling kunnen laten gaan. “Niet alleen gasten hebben overigens wensen, ook ons personeel en de eigenaren hebben steeds vaker mooie initiatieven waarvoor ze sponsorbijdragen vragen”, vertelt Kemner. De helft van het prijzengeld is bestemd voor wensen van gasten van de parken, de andere helft voor die van medewerkers en eigenaren.