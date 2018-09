Castlefest Winter Edition 2018

Voor de vijfde keer wordt het landgoed van Kasteel Keukenhof omgetoverd tot een betoverende winterse fantasiewereld met onder andere elfen, trollen, tovenaars en goblins. Dit jaar belooft de Castlefest Winter Edition, op 24 en 25 november, nog magischer te worden dan voorgaande jaren, met een grotere tent, meer akoestische optredens, een uitgebreide schrijversmarkt, bijzondere Middeleeuwse markten en nog meer beleving. Luid de winter op unieke wijze in met de Castlefest Winter Edition. De zomereditie van Castlefest neemt nog altijd in populariteit toe met afgelopen jaar ruim 41.500 bezoekers. Deze winter kunnen alle liefhebbers van fantasy, muziek en magische festivals zich opnieuw onderdompelen in de betoverende wereld van Castlefest. Het sfeervolle festival biedt bezoekers muziek, acts, schrijversmarkt, workshops, bordspellen en verschillende activiteiten voor kinderen. De Castlefest Winter Edition is niet alleen interessant voor liefhebbers van fantasy. Met verschillende podia, van Middeleeuwse Rock tot Indie, kampvuren, vertellers die je meenemen naar een andere wereld, verwarmde terrassen en vele stands biedt Castlefest Winter Edition voor ieder wat wils. Jong tot oud kan zich verliezen in de magische winterse wereld. Waan je twee dagen lang in een unieke wereld waar fantasie werkelijkheid wordt. Castlefest Winter Edition vindt plaats op 24 en 25 november en wordt gehouden op het landgoed bij Kasteel Keukenhof te Lisse. Klik hier voor informatie.

foto: Anouk Pross