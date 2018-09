Europa-Park heropent Frankrijk met 3 nieuwe attracties

Frankrijk in Europa-Park straalt weer volop ! Tien maanden geleden begon de verbouwing en afgelopen week kon het vernieuwde Franse themagebied officieel in gebruik worden genomen. Nog steeds vormt de grote 45 meter hoge zilveren bol het middelpunt en herbergt nu maar liefst drie nieuwe attracties. De totale investering van de verbouwing bedroeg zo’n 30 miljoen euro.

Europa-Park opende in 1989 een Frans themagebied. Vanaf het eerste moment is het belangrijkste symbool van dit gebied de ronde koepel met daarin de Eurosat-achtbaan. Tijdens de verbouwing van exact 311 dagen zijn alle baandelen en treinen vervangen en ook is de thematisering compleet aangepast. Bezoekers die nu de nieuwe Eurosat CanCan Coaster willen beleven maken in de wachtrij kennis met het kleurrijke leven in Parijs aan het begin van de 20e eeuw en met name ontdekken ze het beroemdste variété-theater ter wereld; de ‘Moulin Rouge’. Op weg naar het station passeren ze een spiegeltent, objecten van de Wereldtentoonstelling, beklimmen ze de trappen van de Montmarte en lopen ze door een Parijse zolderkamer annex atelier. In het station staat een van de vijf nieuwe treinen klaar voor een ritje door nachtelijk Parijs. Vanzelfsprekend begeleidt cancan-muziek uit onboard-speakers de rit in de nieuwe ‘nachtbaan’ en ontmoet je onderweg taferelen uit het Parijse nachtleven. De 922 meter lange baan volgt in grote lijnen de lay out welke meer dan 30 jaar geleden bedacht is door de oprichter van het park, Franz Mack, en waarop 80 miljoen mensen met veel plezier een ritje hebben gemaakt. De nieuwe treinen en baandelen zijn geproduceerd volgens de nieuwste technieken en voorschriften. Deze attractie is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar én 1,20 meter.

De facade van de zilveren bol heeft eveneens een gedaanteverwisseling ondergaan. De nieuwe gevels nemen de bezoekers mee naar de frivole tijden van de Lichtstad, de ‘Belle Epoque’. Boven de ingang van de Eurosat CanCan Coaster draaien de wieken van een rode molen, een replica van de bekende ‘Moulin Rouge’ uit Parijs. De beide ondernemersfamilies van Europa-Park (familie Mack) en ‘Moulin Rouge’ (familie Clerico) zijn hiervoor een voor de attractieparkenbranche unieke samenwerking aangegaan. In de gevelrij is ook het souvenir- en cursiositeitenwinkeltje van Madame Freudenreich opgenomen. Dit omaatje uit de Elzas heeft een groot geheim. Bezoekers ontdekken dat ze achter haar winkeltje een wijnkelder heeft waar ze dinosaurussen grootbrengt en in haar tuin zien ze hoe de prehistorische dieren plezier hebben en hun surrogaat-moeder helpen bij het huishouden. In tegenstelling tot de voormalige attractie “Universum der Energie” maakt men nu kennis met de vriendelijke kant van de dino’s. Een derde attractie bevindt zich aan de achterzijde van de bol. Daar is de ingang van ‘Eurosat Coastiality’; een virtual reality-achtbaan met enkele bijzondere innovaties. Nieuw is bijvoorbeeld dat bezoekers de VR-headset reeds in de wachtrij opzetten en vanaf dat moment al onderdeel zijn van het digitale verhaal. Ze lopen in een virtuele wereld naar een van de twee speciaal hiervoor geprepareerde treinen en stappen hier virtueel én in het echt in. Dit ‘Roam & Ride’-principe is in nog geen enkel attractiepark ter wereld te vinden. De tweede wereldprimeur is het aparte VR-station van waaruit de treinen via een wisselspoor invoegen op de Eurosat CanCan-achtbaan. Enkele andere parken hebben reeds interesse getoond in deze techniek. De Coastiality-rijders bevinden zich continu 360 graden in een virtuele wereld en wel in die van de scifi-film ‘Valerian – de Stad van de 1.000 Planeten’. Deze film werd geregisseerd door Luc Besson die ook verantwoordelijk was voor de film ‘Arthur en de Minimoys’ waarop een andere attractie in Europa-Park gebaseerd is. Voor Eurosat Coastiality dient men een apart ticket aan te schaffen en deze attractie is geschikt voor iedereen vanaf 12 jaar én 1,20 meter. Andere nieuwigheden in het Franse themagebied zijn de drijvende bistroboot ‘Liberté’, de Elzasser Flammkuchenstand en de fonteinenshow ‘Fraternité’. Deze laatste toevoeging draait elk half uur op de klanken van verschillende Franse muziekstukken. De omvangrijke verbouwingen zijn een eerbetoon aan de rijke cultuur, de bewogen geschiedenis en de speciale levensstijl van het buurland. De grens met Frankrijk is hemelsbreed 4 kilometer van het park verwijderd. De helft van de 3.800 medewerkers is afkomstig uit Frankrijk.