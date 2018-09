Energievoorziening in gebouwen: een belangrijke ‘motor’, waar u ondernemer zo min mogelijk omkijken naar wilt hebben. Uw installatie moet vooral zuinig zijn, goed functioneren en het liefst een tijdje meegaan. Handelsonderneming Bergen BV heeft inmiddels zijn sporen verdiend. Voor zwembaden en accommodaties leveren we van houtgestookte cv installaties, op zonne-energie werkende warmwater voorzieningen tot compacte doorstroomtoestellen. Wij geven advies, plaatsen de ketels en zorgen voor uitstekende 24/7 service. En dat al 35 jaar, twee generaties lang. Vanuit het midden van het land zijn we gemakkelijk in staat klanten door het hele land te kunnen bedienen.

Biomssa ketels

De Ponast en Smart Heating biomassa ketels werken op diverse brandstoffen en kennen een verbrandingsrendement van 96% met slechts 0,3% asresten. De biomassa ketels produceren volledig automatisch, van pellet of snipperinvoer tot as-uitdraai, en presteert traploos modulerend (30 – 100%). De installaties zijn gebruiks- en milieuvriendelijk en beschikken over cascademogelijkheden om het vermogen te vergroten.

Doorstroomtoestellen van Rinnai

De gasgestookte doorstroomtoestellen van Rinnai leveren een constante, hoeveelheid warm water (continu tot 27 l/min bij een taptemperatuur van 40°C). Deze toestellen hebben een intelligente regeling, groot modulatiebereik zijn eenvoudig in de service. De gebruiker is verzekerd van warm water en een laag energieverbruik. Klik hier voor meer informatie,