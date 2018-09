Opening Experience Center in Venlo

Maanden is er verbouwd aan de Venrayseweg 44 in Venlo. Hakvoort Professional en Homint openen op 25 september officieel de deuren van het nieuwe Experience Center voor professionals uit de horeca- en grootkeuken branche. Om dit heugelijke feit te vieren organiseren de bedrijven voor alle foodprofessionals een Experience Day. Van 11.00 tot 18.30 staat culinair ontdekken, leren en genieten centraal. Efficiëntie is een hot-topic in de horecakeuken en loopt als rode draad door de Experience Day. Vele workshops, demonstraties en proeverijen staan op het programma. Om 11 uur wordt de dag feestelijk geopend. Daarna staat de dag onder culinair gastheerschap van Matthijs Jacobs (De Beejekurf Venray), Rob Schollen (Horeca Innovatie Groep) en patissier Arthur Tuytel. Bekende merken uit de branche werken mee aan de dag. Rubbens, Franke, Moduline, Robocoupe, Henkelman, Meiko en Halton zijn enkele van de aanwezige fabrikanten die de dag omlijsten. Om 16.00 uur zal wethouder Erwin Boom – van Economie, Arbeidsmarkt en Hoger Onderwijs – het Experience Center officieel openen.

De bezoekers van de Experience Day kunnen een kijkje nemen in ‘de keuken’ van de bedrijven Hakvoort Professional en Homint. Hakvoort Professional laat zien hoe een doeltreffende horeca-keuken tot stand komt en hoe klanten zich middels een realistische 3D-presentatie al in hun nieuwe keuken wanen. Nog voor deze is gerealiseerd. Homint ontwerpt en realiseert horecaprojecten. Met het oog op de koudere dagen die gaan komen, toont het bedrijf hoe een terras ook in de winter rendabel is voor een horecaondernemer. Daarnaast wordt er aan de aanwezigen kosteloos styling- en kleuradvies gegeven.

De dag is vrij toegankelijk voor foodprofessionals die zich aanmelden via venlo@hakpro.nl. De Experience Day van Hakvoort Professional en Homint vindt plaats aan de Venrayseweg 44 te Venlo. Verdere informatie en het complete programma zijn hier te vinden.