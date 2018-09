Winnaars HISWA Boot van het Jaar 2018

Tijdens de openingsceremonie van de 35ste editie van de HSIWA te water zijn de winnaars van de ´HISWA Boot van het Jaar´ bekend gemaakt. In de categorie motorboten ging de overwinning naar de Hermes Speedster. In de categorie zeilboten viel de AIRA 22 in de prijzen. Na een eerdere nominatieronde, die in juli heeft plaatsgevonden, namen de genomineerden het tegen elkaar op in een ultieme vaartest. De onafhankelijke jury, bestaande uit redactieleden van diverse watersportmedia, kwam hiervoor bijeen in de Bataviahaven van Lelystad. De strijd voor HISWA Zeilboot van het Jaar ging tussen de AIRA22, de Domani S30 en de Saffier Se37. Bij de motorboten ging het tussen de Hermes Speedster, Keizer 42, en de VanVossen 800 SP Runabout. De voorzitter van de jury,Martin de Jager, omschrijft de AIRA22 als “een comfortabele en betaalbare gezinsboot met innovatieve voortstuwing. Een nieuwe speler in een categorie waar vooral oude modellen in domineren”. Over de Hermes Speedster zegt de voorzitter: “een helder en innovatief concept, met goede keuzes en goede vaareigenschappen.” De ´HISWA Boot van het Jaar-verkiezing is een door de HISWA vereniging, HISWA Amsterdam Boat Show en de HISWA te water in het leven geroepen ereprijs voor motorboten en zeilboten. Een onafhankelijke vakjury nomineert op basis van aanmeldingen en selectie vernieuwende motor- en zeilboten die vanaf januari 2017 nieuw op de Nederlandse markt zijn gebracht. De boten worden beoordeeld op het innovatieve karakter, vaareigenschappen, constructie, prijs-kwaliteitverhouding en design. Klik hier voor meer informatie.