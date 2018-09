Moderne kunst in de tuin van Paleis Het Loo

Vanaf het voorjaar van 2019 toont Paleis Het Loo in de tuin vier monumentale eigentijdse kunstwerken, ontworpen door de Pools-Amerikaanse architect Daniel Libeskind. Libeskind is wereldwijd bekend door zijn spectaculaire architecturale en stedelijke ontwerpen. In deze vier werken komen zijn talenten als architect, ontwerper en beeldend kunstenaar bijeen. Het is voor het eerst dat er moderne kunst wordt getoond in de tuin van Paleis Het Loo. Libeskind geeft met zijn installaties een architecturale interpretatie van de barokke tuin en verbindt hiermee de historische tuin met de hedendaagse werkelijkheid. De presentatie is onderdeel van Paleis Het Loo BuitenGewoon Open en zal meerdere jaren in de tuin te zien zijn. Studio Libeskind in New York geniet internationale faam vanwege ontwerpen voor musea en andere culturele en openbare gebouwen verspreid over de wereld, zoals het Joods Museum in Berlijn en het masterplan voor de herbouw van het World Trade Center in New York. Libeskind is tevens ontwerper van het Holocaust Namenmonument in Amsterdam, dat in 2019 gerealiseerd zal worden. Hij bekleedde een groot aantal leerstoelen, onder meer aan de Universiteit van Toronto en ontving vele prijzen voor zijn werk. De kunstwerken van Daniel Libeskind worden gerealiseerd door Volumina in Turijn (It.). Klik hier voor informatie.

Foto: Maarten van de Biezen