Het theatercollege Blik op Wielen is een prikkelende voorstelling waarbij twee autogekken, Bas van Werven en Niels van Roij, u vol passie meenemen in de wondere wereld van autodesign. Autodesign blijkt een landschap vol boobytraps, een wereld waar begrippen als mooi en lelijk bijzaak zijn. Het theatercollege Blik op Wielen is een combinatie van leren en vermaak waarin uit de doeken wordt gedaan hoe de auto-industrie omgaat met haar erfgoed en merk DNA. Wat beweegt het team van designers tot de creatie van een nieuw model en wat is hun weg? Niets anders in de samenleving kleurt onze identiteit zo sterk als de auto. Het college van Bas van Werven en Niels van Roij duurt ongeveer een uur. Na een korte pauze is het programma interactief, kunt u vragen stellen en ontwerpt u uiteindelijk uw eigen auto! Als u iets wilt leren over autodesign én een leuke middag wilt hebben dan kunt u toegangskaarten voor het collega eenvoudig bestellen via www.louwmanmuseum.nl/Ticket-winkel. Het theatercollege start om 13:30 uur en eindigt om 16:00 uur. U heeft voor en na het college gelegenheid het museum te bezoeken.