Muzikale opening Koos Konijn vakantievilla

Goededoelenhuis’ Roompot voor het eerst door kinderen ontworpen

Een volledig door kinderen ontworpen vakantiewoning wordt op 14 september onthuld op het Roompotpark Hunzedal in Borger. De openingsceremonie van dit speciale Koos Konijn Foundation vakantiehuis, een goededoelenvilla bestemd voor gezinnen die het moeilijk hebben, wordt verricht door wethouder Nynke Houwing. Om de komst van het droomhuis te vieren geeft zangeres Monique Smit een drijvend concert. Het vakantiehuis is een ontwerp van leerlingen van groep 8 van basisschool De Kirreweie uit het Zeeuwse Burgh-Haamstede. Zij wonnen de door Roompot Vakanties uitgeschreven ontwerpwedstrijd, waaraan meer dan 2000 kinderen deelnamen. De opdracht was om een vakantiedroomhuis te ontwerpen. De winnende klas bedacht een woning op palen, waardoor er een speelparadijs onder het huis is gecreëerd. Op die manier kan bij slecht weer nog steeds buiten worden gespeeld. Een aantal van de jonge ontwerpers zal via Skype de opening live volgen. Monique Smit zal hen met behulp van een camera een rondleiding geven. Vakantiepark Hunzedal is de tweede locatie waar een Koos Konijn Foundation vakantiehuis staat. In mei 2017 werd het eerste geopend op vakantiepark Weerterbergen in het Limburgse Weert. Roompot hoopt de komende jaren nog meer goededoelenhuizen te kunnen openen, zodat duizenden gezinnen die te kampen hebben met ziekte en financiële problemen gratis en zorgeloos op vakantie kunnen.