Bijeenkomst Bouwen met toekomst

De oude gedateerde stacaravan wordt nu vaak vervangen door een moderne vakantiewoning of chalet. De stacaravan wordt naar alle waarschijnlijkheid gesloopt… en is dus afval. In een tijd waar onze afvalberg steeds groter wordt en onze grondstoffen steeds schaarser is het tijd voor verandering! Op 3 oktober willen we met u het circulaire alternatief onderzoeken. Van tekening tot realisatie… samen met experts onderzoeken we wat de circulaire en biobased mogelijkheden zijn voor uw recreatiebedrijf! Maar u bouwt zelf niet, daarom vragen we u om uw aannemer of leverancier ook uit te nodigen om gezamenlijk deze circulaire kanteling mogelijk te maken.

Nuttige informatie:

Datum: 3 oktober 2018

Tijd: 16:00 uur -20:00 uur

Locatie: Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen, Kleverskerkseweg 49 in Middelburg

Geïnteresseerd? Bekijk het programma en meldt u hier aan!