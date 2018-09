Gastvrij Rotterdam opent maandag 17 september met o.a. de uitreiking van de felbegeerde Gouden Pollepels van het AD en de inauguratie van de eerste SVH Meesterhorecaondernemer.

Gastvrij Rotterdam beleeft van 17 t/m 19 september 2018 haar zesde editie in Rotterdam Ahoy. De toonaangevende vakbeurs opent op 17 september om 11.30 uur spectaculair. Niemand minder dan Fidan Ekiz, journaliste en documentairemaakster, zal de presentatie voor haar rekening nemen.

Ondernemerschap in de horeca

De uitreiking van de felbegeerde Gouden Pollepels, de inauguratie van de eerste SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) Meesterhorecaondernemer, de aftrap van de Gault&Millau campagne voor de presentatie van de Gault&Millau restaurantgids 2019 en de herlancering van het onlangs verschenen boek van gastvrijheidstrainer Maarten Wessels staan op het programma. De winnaars van de Gouden Pollepels excelleren als ondernemers, de SVH zet ondernemerschap centraal met deze nieuwe meestertitel, in de Gault&Millau restaurantgids kun je restaurants terugvinden die excelleren en het boek van Maarten Wessels inspireert en daagt ondernemers in de gastvrijheidssector uit om te excelleren.

De Gouden Pollepel

De Gouden Pollepel, de wekelijkse restaurantrecensie in de regionale dagbladen van het AD, is al jaren een begrip. Lezers stemmen er hun keuze op af, restaurants merken het verschil tussen hoge en lage rapportcijfers. Op de eerste dag van Gastvrij Rotterdam staan de winnaars van de regio’s Utrecht/Amersfoort, Groene Hart, Den Haag en Rotterdam/Dordrecht in de schijnwerpers.

SVH Meesterhorecaondernemer

Met de titel SVH Meesterhorecaondernemer wordt de hoogste graad van vakbekwaamheid op het gebied van ondernemen in de horeca geborgd. De titel richt zich op ondernemers van horecaondernemingen die zich hebben bewezen door wapenfeiten, solvabiliteit, onderscheidend personeelsbeleid en aantoonbaar succes. Samen met Koninklijke Horeca Nederland wil SVH met de Meestertitel goed werkgeverschap stimuleren en eraan bijdragen om ondernemerschap in de branche naar een hoger plan te tillen. De nieuwe titel is de zesde titel naast de vijf al bestaande SVH Meestertitels die SVH namens de branche beheert: SVH Meestergastheer, SVH Meesterijsbereider, SVH Meesterkok, SVH Meesterschenker en SVH Wijnmeester. Nederland heeft op dit moment 285 SVH Meesters verdeeld over de zes SVH Meestertitels.

Gault&Millau restaurantgids 2019

17 september zal ook de aftrap zijn voor de Gault&Millau Restaurantgids uitreiking op 3 december aanstaande. Op maandag 3 december zal in Amsterdam de nieuwe gids voor 2019 worden gepresenteerd tijdens een namiddagprogramma. Op maandagavond 3 december zal Gault&Milau de host zijn van een gala charity diner. De Gault&Millau gids bevat beoordelingen van restaurants en kent punten toe aan restaurants op een schaal van 12 tot 20. Ook reikt Gault&Millau jaarlijks verschillende prijzen uit zoals de ‘Chef van het Jaar’, ‘Jonge Topchef van het Jaar’, ‘Gastheer/vrouw van het Jaar’ en ‘Sommelier van het Jaar’. In totaal zullen in 15 categorieën prijzen worden uitgereikt op 3 december.

Gastvrij Rotterdam 2018

De 6e editie van Gastvrij Rotterdam vindt plaats van maandag 17 tot en met woensdag 19 september 2018 in Rotterdam Ahoy. De snelgroeiende horecavakbeurs presenteert een vergrote beursvloer en breidt uit met nieuwe en vernieuwde paviljoens en een nog completer aanbod aan food en non-food exposanten. Naar verwachting zullen ruim 450 exposanten meer dan 13.000 ondernemers en managers uit de horeca verwelkomen op hun stand. Horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam is toegankelijk is voor ondernemers en managers in de horeca die in het bezit zijn van een uitnodiging of registratiecode die via mediapartners, branchepartners en exposanten worden verspreid. De opening is voor alle bezoekers toegankelijk. Klik hier voor meer informatie.