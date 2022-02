Eerste gasten verwelkomd – mooie start voor gloednieuw Landal Kaap West

Landal Kaap West, de nieuwste uitbreiding van Landal GreenParks op het populaire Waddeneiland Terschelling, heeft de eerste gasten welkom geheten. Het gloednieuwe complex bestaat uit 18 luxe recreatie-appartementen aan de rand van het gezellige havenplaatsje West-Terschelling. Vanaf de start van de boekingen, in september vorig jaar, is er veel belangstelling voor de nieuwe Landal-bestemming. De komende twee maanden zijn al volgeboekt en ook de maanden erna zien er goed uit.

De 18 luxe appartementen van Landal Kaap West variëren in woonoppervlak van 55 tot 110 vierkante meter en beschikken over een grote buitenruimte met een fantastisch uitzicht over de Waddenzee en de omliggende duinen. De luxe appartementen, waarvan de meeste zijn voorzien van een eigen sauna, beschikken over één, twee of drie slaapkamers én een parkeerplaats in de ondergrondse parkeergarage. Op loopafstand van Landal Kaap West liggen vele gezellige terrasjes, cafés en restaurants met prachtig uitzicht over de haven; de enige natuurlijke baai van Nederland.

Terschelling is een populaire vakantiebestemming en het is dus geen wonder dat er een grote belangstelling is onder gasten voor een verblijf in Landal Kaap West. Het eiland bestaat voor 80% uit natuurgebied; duinen, strand, bos met gevarieerde begroeiing, polderlandschap, kwelders, wad en plekjes waar je nog ‘alleen’ kunt zijn. Fietsend door de bossen ben je vanuit Landal Kaap West zo op het kilometerslange en brede strand of bij een van de vele karakteristieke dorpjes.

Landal GreenParks heeft acht andere vakantieparken op de Waddeneilanden: Landal Sluftervallei, Beach Park Texel en Villapark Vogelmient op Texel, Vlieduyn op Vlieland, West-Terschelling en Schuttersbos op Terschelling, Ameland State op Ameland en Vitamaris op Schiermonnikoog.

www.landal.nl/kaap-west