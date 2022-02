Keukenhof gaat samenwerken met sterrenrestaurant Bolenius en komt met gastronomisch arrangement

Op initiatief van ticketplatform Tiqets start Keukenhof dit voorjaar met een exclusieve samenwerking met sterrenrestaurant Bolenius. Bezoekers van Keukenhof krijgen de kans de dag af te sluiten met een speciaal voor Keukenhof samengesteld zesgangendiner in sterrenrestaurant Bolenius.

Als grondlegger van Dutch-Cuisine ging chefkok Luc Kusters van restaurant Bolenius graag de uitdaging aan waar Tiqets hem voor stelde: het ontwerpen van een menu geïnspireerd op Keukenhof en gebruik makend van duurzame en puur Nederlandse ingrediënten. Zo kwam een samenwerking tot stand waarbij bezoekers van Keukenhof een bijzondere beleving voorgeschoteld krijgen. Overdag genieten van de uitbundige bloei in de vele inspiratietuinen. ‘s Avonds in restaurant Bolenius in Amsterdam genieten van een gastronomisch en exclusief zesgangen Keukenhofdiner.

“We kunnen niet wachten om in het voorjaar weer bezoekers te verwelkomen en we zijn altijd op zoek naar mooie samenwerkingen”, zegt Tom Scheuder, Commercieel Manager Keukenhof. “Met deze unieke beleving ons park aan het publiek presenteren is natuurlijk extra bijzonder. Op deze manier hopen we nog meer mensen te inspireren om de prachtige bloemen en Nederlandse eetcultuur te ontdekken.”

“Ik kijk uit naar deze unieke samenwerking met Tiqets en Keukenhof. Het is een geweldige kans om de Nederlandse keuken te promoten, iets waar ik mij al jaren voor inzet. We zijn ook het eerste en enige restaurant in en rond Amsterdam met zowel een Michelin-ster als een groene Michelin-ster, dus we zijn klaar om de uitdaging aan te gaan om een ​​menu te creëren dat is geïnspireerd op ’s werelds mooiste tulpentuin!” zegt SVH-Meesterkok Luc Kusters, patron-cuisinier Restaurant Bolenius Restaurant.

“Eten is een groot deel van hoe mensen cultuur ervaren. Bij Tiqets zijn we erop gericht om mensen de best mogelijke ervaring te geven in en rond musea en attracties. We zijn verheugd deze unieke kans te bieden om een ​​bezoek aan de beroemdste tulpentuin van Nederland te combineren met een spannend diner geïnspireerd op de klassieke Nederlandse bloemen en Nederlandse ingrediënten”, zegt Tiqets oprichter & president Luuc Elzinga.

Het exclusieve arrangement is alleen beschikbaar op donderdagen vanaf 21 april t/m 19 mei en er is een bepekt aantal plaatsen. Restaurant Bolenius ligt op 30 km afstand van Keukenhof aan de goed bereikbare Zuidas van Amsterdam. Het is vanaf heden exclusief via de Tiqets website te boeken. Voor meer informatie en om te reserven klik hier.