Klimbos nog nooit eerder zo vroeg opengegaan

Zaterdag 19 februari is het zo ver, dan gaan de locaties van Klimbos

Nederland weer open. Uniek, want nooit eerder openden de klimbossen

voor eind maart.

Waar andere jaren de eerste openingsdagen van de klimbossen in het laatste

weekend van maart vielen, is er dit jaar voor gekozen om al halverwege februari

de klimroutes te openen.

“Afgelopen winter is er enorm hard gewerkt aan het onderhouden en

vernieuwen van de klimroutes. Daarnaast merken we dat gasten weer zin

hebben om een uitje te boeken”, aldus Ciaran Barsema, mede-eigenaar van

Klimbos Nederland. In eerste instantie zouden de klimbossen ook in de

kerstvakantie geopend zijn, maar dat lukte door de afgekondigde lockdown

helaas niet. Mede-eiegenaar Rodrick de Wolff: “We zijn enorm blij dat 19 februari

de locaties weer open kunnen. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM

nauwkeurig in de gaten gehouden en gevolgd om de veiligheid van gasten en

medewerkers te waarborgen.”

Klimbos Nederland heeft vijf locaties, Klimbos Veluwe (Apeldoorn), Klimbos Gooi-

Eemland (Lage Vuursche), Klimbos Achterhoek (Ruurlo), Klimbos Brabantse Wal

(Bergen op Zoom) en Klimbos Dordrecht. Er zijn verschillende routes waar je met

een ticket 3 uur de natuur op een andere manier kan ervaren. Kom ook samen

klimmen en beleef het meest uitdagende dagje uit!

Kijk voor meer informatie op www.klimbos.nl