Strategische keuzes voor andere projecten: EuroParcs beëindigt aankoopprocedure jachthaven Hermenzeil

EuroParcs Group is niet langer voornemens om jachthaven Hermenzeil in Raamsdonk over te nemen. EuroParcs heeft dit vandaag bekend gemaakt, nadat ze al eerder de gemeente Geertruidenberg hierover had geïnformeerd.

EuroParcs heeft besloten de onderhandelingen met de gemeente af te breken en zich terug te trekken uit de verkoopprocedure om strategische redenen. Het bedrijf richt zich meer en meer op de ontwikkeling van andere projecten, met name in het buitenland.

Watersportoord aan het Oude Maasje

De gemeente Geertruidenberg en provincie Noord-Brabant kochten in de herfst van 2017 het watersportoord aan het Oude Maasje. Er volgde een uitgebreid verkoopproces, waarbij kandidaten een plan indienden. In 2020 werd bekend dat EuroParcs als winnaar uit de bus kwam na een intensieve selectie.

Inmiddels heeft EuroParcs haar strategie aangepast en richt het bedrijf zich in toenemende mate op de ontwikkeling van nieuwe parken in het buitenland. Het bedrijf besloot om deze reden zich terug te trekken uit de aankoopprocedure voor jachthaven Hermenzeil. In deze fase van het verkoopproces was dit nog mogelijk. Er zijn geen consequenties aan verbonden.

Profiel EuroParcs

EuroParcs Group is een oer-Nederlands familiebedrijf met het hoofdkantoor in Apeldoorn. Het internationaal actieve bedrijf richt zich op de ontwikkeling van unieke vernieuwende vakantieparken, de verkoop van vakantiewoningen en de verhuur aan particuliere en zakelijke gasten het hele jaar door.

Door participatie van Waterland Private Equity Private Investments kan EuroParcs Group continu werken aan het realiseren van haar internationale ambities om de grootste en beste aanbieder van vakantieparken in Europa te worden. Inmiddels maken al zo’n 65 parken deel uit van de EuroParcs Group in Nederland (waaronder Bonaire), Duitsland, Oostenrijk en België.