Landal GreenParks steunt het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie

Vandaag 15 februari is het Wereld Kinderkankerdag. Een dag waarop we aandacht vragen voor kinderen met kanker en hun naasten. In het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie werken artsen, verpleegkundigen en onderzoekers dag en nacht aan de zorg voor kinderen en het vergroten van hun overlevingskansen. Het Máxima heeft als doel ieder kind genezen met optimale kwaliteit van leven.

“Landal GreenParks is sinds 2021 partner van het Máxima. Wij bieden ieder jaar 100 geheel verzorgde verblijven op één van onze parken in Nederland voor kinderen en gezinnen uit het Máxima. Zo kunnen kinderen met kanker en hun families onbezorgd genieten en samenzijn in de natuur. Daarnaast organiseren wij acties gericht op fondsenwerving bij onze medewerkers en gasten van de Landal vakantieparken. Daarmee dragen wij bij aan de missie van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie: ieder kind met kanker genezen, met optimale kwaliteit van leven,” aldus Jeroen Mol, operationeel directeur Landal GreenParks en ambassadeur Prinses Máxima Centrum Foundation. @prinsesmaximacentrum #wereldkinderkankerdag