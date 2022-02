Airbnb komt met hogere omzet uit coronadip

Onlineboekingsplatform Airbnb heeft vorig jaar het grootste deel van de coronadip weggepoetst. Dit blijkt uit de jaarcijfers die het concern dinsdag nabeurs heeft gepubliceerd. Over heel 2021 waren de boekingen nog 8% lager dan in het jaar voor de start van de coronapandemie, maar in het vierde kwartaal lagen de boekingen al weer bijna op het oude niveau. De financiële resultaten zijn zelfs beter dan voor corona.

De omzet in het vierde kwartaal was met $1,5 mrd zelfs 38% hoger dan in het vierde kwartaal van 2019. Ten opzichte van een jaar eerder lag de omzet zelfs 80% hoger, ondanks de impact van omikron in december. Over heel 2021 kwam de omzet uit op $6 mrd, 74% hoger dan in coronajaar 2020 en 23% hoger dan in 2019.

Onder de streep is er eveneens verbetering te zien. In het vierde kwartaal was er weer nettowinst. Over het hele jaar was er nog wel een verlies van $352 mln, maar een jaar eerder was dit nog een monsterverlies van $4,6 mrd. Ook ten opzichte van 2019 verbeterde het resultaat sterk.

In een brief aan de aandeelhouders meldt het bedrijf – dat in december 2020 naar de beurs ging – dat het duidelijk is dat de reiswereld de grootste verandering ondergaat sinds de opkomst van de commerciële luchtvaart. ‘Werken op afstand heeft veel mensen verlost van de noodzaak om elke dag op kantoor te zijn. Als gevolg daarvan verspreiden mensen zich over duizenden stadjes en steden om daar voor weken, maanden en soms zelfs hele seizoenen te blijven’, schrijft het bedrijf.

Het bedrijf zegt dat dit te zien is in de boekingen. Bijna de helft van de geboekte nachten in het vierde kwartaal was voor periodes van een week of langer. Een op de vijf geboekte overnachtingen maakte onderdeel uit van een verblijf van een maand of langer. In het afgelopen jaar boekten 175.000 gasten van Airbnb een verblijf van drie maanden of langer in.

Bron: FD