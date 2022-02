Center Parcs breidt haar vakantieparken in Europa verder uit met een nieuw park in de regio Nouvelle Aquitaine in het zuidwesten van Frankrijk. Het nieuwe vakantiepark – Les Landes de Gascogne – wordt in mei geopend en bevindt zich op zo’n 100 kilometer van Bordeaux en zo’n 160 kilometer van Toulouse, op de grens met het Landes de Gascogne natuurpark. Het is het zevende vakantiepark van Center Parcs in Frankrijk en biedt plek aan ruim 400 cottages.

Authentiek Zuid-Frankrijk

Het nieuwe vakantiepark ligt op het knooppunt van twee prachtige natuurgebieden en is een goede uitvalsbasis voor een kennismaking met het zuiden van Frankrijk. Het departement Lot-et-Garonne staat bekend om haar mooie heuvellandschap, fruitbomen en pittoreske wijngaarden. Hier strekt het grootste aangelegde natuurpark in West-Europa – Les Landes de Gascogne – zich uit tot aan de duinen van de Atlantische kust. Ook cultuurliefhebbers komen volop aan hun trekken op deze idyllische plek. Zo zijn de authentieke dorpen Monflanquin, Villeréal en Monpazier, de kastelen van de Dordogne en de tuin van Latour-Marliac – met de beroemde waterlelies van Monet – een bezoek meer dan waard.

In het centrum van vakantiepark Les Landes de Gascogne, dat wordt gekenmerkt door authentieke Provençaalse boerderijen – de ‘bastides’ – bevindt zich een sfeervolle marktplaats waar lokale leveranciers van streekproducten hun waren aanbieden. In Les Halles zijn heerlijke gerechten verkrijgbaar uit de gevarieerde regionale keuken. Verder is de karakteristieke architectuur kenmerkend voor de streek en kunnen gasten talrijke excursies maken in de nabije omgeving. “We zien enorm uit naar de opening van ons prachtige vakantiepark, dat ongetwijfeld ook voor gasten uit Nederland een populaire bestemming zal worden. Zo is Les Landes de Gascogne een prachtige uitvalsbasis voor een heerlijke vakantie in het zuiden van Frankrijk en zeer geschikt als tussenstop voor vakantiegangers die op doorreis zijn naar Spanje of Portugal”, vertelt Mark Giethoorn, directeur Center Parcs Nederland.

Genieten van een heerlijk verblijf middenin de natuur

Center Parcs Les Landes de Gascogne bestrijkt een gebied van ongeveer 85 hectare, waarvan 48 hectare in ontwikkeling is, en is omgeven door prachtige dennenbossen. Het park biedt een nieuw concept met aandacht en respect voor de natuur, om kennis van jong en oud over de natuur en het boerenleven te verrijken. Het vakantiepark biedt ruimte aan 401 cottages in de categorieën Comfort en VIP. Bijzonder zijn de 21 themacottages, die bestaan uit elf karakteristieke boerderijen met een eigen tuin en tien luxueuze boomhuizen in de dennenbossen met bijzondere architectuur. De boerderij cottages bieden een avontuurlijk verblijf te midden van een educatief boerengebied, zo dicht mogelijk bij de dieren en met exclusieve toegang tot moestuinen. Gasten hebben hier volop keuze uit allerlei activiteiten. Zo kunnen zij kennismaken met het Franse boerenleven in een educatieve boerderij, waar zij kunnen rondkijken in vier moestuinen, die ruim 7.000 vierkantemeter beslaan, waar gewassen met behulp van permacultuur worden geteeld. Kinderen kunnen zich naar hartenlust vermaken in een buitenspeeltuin. Het park bied verder een uitgebreid wellnessaanbod.

Veel activiteiten staan volledig in het teken van de natuur, de wisseling der seizoenen en alles wat de regio te bieden heeft. Zo zijn er allerlei workshops waar je alles kunt leren over de natuur in dit gebied, streekgerechten kunt koken of brood kunt bakken. Tijdens de Wannabe-activiteiten kunnen kinderen in de huid kruipen van een boer, tuinman of kok. Verder kunnen gasten terecht in het subtropisch waterparadijs Aqua Mundo, dat onderdak biedt aan een binnen- en buitenbad, glijbanen, een wildwaterbaan, een golfslagbad, een Water Tree, Water PlayHouse en een peuterbad waar de allerkleinsten zich kunnen vermaken. De moderne en originele architectuur met houten framewerk is geïnspireerd op de traditionele droogschuren voor tabak. Ook kunnen bezoekers terecht in de indoor speelwereld Baluba, Gametown, de bowling en vele andere faciliteiten.

Veel aandacht voor duurzame ontwikkeling

In het nieuwe vakantiepark is veel aandacht voor de bescherming van de grote biodiversiteit die zo kenmerkend is voor de regio, die zich sinds 2020 inspant om te voldoen aan de standaard ‘Engagé Responsabilité Sociétale des entreprises’. Dat betekent dat zij voldoet aan verschillende criteria op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo voorziet Center Parcs Les Landes de Gascogne voor 80 procent in de energiebehoefte met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Daarnaast wordt in de cottages uitsluitend ledverlichting gebruikt en draagt energiezuinige apparatuur bij aan een aanzienlijke beperking van het waterverbruik. Een speciale commissie zal daarnaast toezien op de bescherming van de biodiversiteit in het vakantiepark.

Investeringen in andere landen

Center Parcs exploiteert op dit moment 27 vakantieparken in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk en is momenteel volop bezig met uitbreiden. Naast de opening van Les Landes de Gascogne dit jaar breidde Center Parcs afgelopen jaar uit in België met het Terhills Resort. In 2024 zet Center Parcs voor het eerst voet op Scandinavische bodem met de opening van een park op het Deense schiereiland Als. Daarnaast opent Center Parcs in datzelfde jaar ook een nieuw park aan de Oostzee, dicht bij Pütnitz.

