Overlastgevend paintballterrein bij Wehl wordt ingeruild voor plan vakantiepark

Vijftig recreatiewoningen moeten er komen op het terrein van Teamgamez tussen Wehl en Didam. Nu wordt daar nog paintball gespeeld maar de buren klagen over de overlast daarvan, al sinds de opening in het voorjaar van 2020.

Voor het gemeentebestuur van Doetinchem lijken de nieuwe plannen van Rob Fuhler, eigenaar van Teamgamez, een geschenk uit de hemel. De gemeente krijgt al sinds de zomer van 2020 een klachtenstroom over het outdoorcentrum. Voor de gemeente is het inmiddels een hoofdpijndossier.

Niet zelden vliegen de verfkogels omwonenden om de oren. Geregeld zorgt dit voor verfplekken op auto’s, windveren en gevels van de naaste buren. ,,Het lijkt hier wel oorlogsgebied”, zeiden buren in september 2020 in deze krant.

Omdat het bestemmingsplan de activiteiten – intensieve dagrecreatie – op het terrein toestaat, kan de gemeente geen eind maken aan de bedrijvigheid van Teamgamez. Daarbij komt dat er ook nog een crossbaan voor elektrische motoren van een kilometer lengte is aangelegd. Deze wordt nog niet gebruikt omdat Fuhler wacht op een vergunning. Maar ook daar zijn buren niet gerust op.

Vakantiepark Koningsbos

Nu ligt er een gloednieuw plan van Fuhler waar het college aan wil meewerken: een vakantiepark onder de naam Koningsbos. Maar wel op voorwaarde dat de huidige activiteiten (van paintball tot airsoft) stoppen. Fuhler onderzoekt of een vakantiepark op deze plek haalbaar is. Voor de ongeveer vijftig recreatiewoningen die in het park gepland zijn, is wel iets meer ruimte nodig dan Teamgamez nu gebruikt.

Het gaat volgens Fuhler om duurzame, ecologische vakantiewoningen. ‘Een vakantiewoning met eigen kavel en voor mensen die hier een tweede huis of werkplek willen inrichten’, schrijft de eigenaar van Teamgamez in een persbericht. ‘De accommodaties worden zo ontworpen dat ze opgaan in de natuur’. Wanneer het vakantiepark gerealiseerd zou moeten zijn, kan Fuhler niet zeggen.

