Eerste LOF Brabant lening voor wereldwijde primeur

Oorlogsmuseum Overloon is de eerste organisatie die een lening ontvangt uit het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant (LOF Brabant). Het museum leent anderhalve ton om een verhoogd fietspad door het museum aan te leggen. Een concept dat wereldwijd uniek is. Het doel van het indoor-fietspad is het aanspreken en aantrekken van internationaal publiek, in het bijzonder Duitse bezoekers die in Noord-Limburg en in Brabant recreëren. Bezoekers worden hiermee van buiten naar binnen gehaald, zowel geografisch als letterlijk gezien.

Verleiding en beleving

Het verhoogde fietspad is gebaseerd op de Baileybrug, die tijdens de bevrijding door de geallieerden werd gebruikt. De fietsbrug wordt aangesloten op het bestaande fietsroutenetwerk en is tijdens openingstijden van het museum gratis te gebruiken. Fietsers rijden op drie meter hoogte door het museum. Het doel van de tocht over de brug is fietstoeristen te verleiden om het museum ook als betalende gast te bezoeken. Bart de Boer, voorzitter van de Stichting Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant: “Dit project is een goed voorbeeld van nieuw te ontwikkelen vrijetijdsaanbod wat we met het LOF Brabant willen stimuleren. Het Oorlogsmuseum Overloon heeft een unieke, innovatieve manier bedacht om meer bezoekers te trekken, van regionaal tot internationaal.”

De lening van het LOF Brabant is goed voor een klein deel van de financiering van het fietspad. Eerder investeerden het vfonds, de gemeente Boxmeer en de provincie Noord-Brabant al in het project. Naast het fietspad wordt met de nieuwe lening geïnvesteerd in de beleving van het museum. Erik van den Dungen, directeur van het Oorlogsmuseum Overloon: “Nu de Tweede Wereldoorlog van ‘memory’ naar ‘history’ gaat, worden moderne presentatietechnieken van steeds groter belang om de impact van oorlog op het leven van mensen, zowel burgers als militairen, voor museumbezoekers invoelbaar te maken.”

Het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant

Het LOF Brabant verstrekt marktconforme leningen aan ondernemers met een innovatief, kwalitatief onderscheidend plan voor de Brabantse vrijetijdssector. Zo stimuleert het LOF Brabant de ontwikkeling van nieuw vrijetijdsaanbod in Brabant met als doel structureel meer bezoekers van verder weg naar de provincie te trekken. Meer bezoekers die langer blijven en meer besteden betekent meer inkomsten en groei van de werkgelegenheid. Binnen de vrijetijdssector zelf, maar ook in aanverwante sectoren. Het LOF Brabant is een Brabant-breed gedragen fonds. Het wordt gefinancierd door provincie Noord-Brabant, de regio’s Midpoint Brabant, Metropoolregio Eindhoven, AgriFood Capital en Regio West-Brabant en toonaangevende bedrijven in de vrijetijdssector zoals de Efteling en Libéma. Het fonds kent een continue openstelling en heeft de ambitie om in 10 jaar tijd in omvang te groeien naar minimaal € 10 miljoen.