Food Cultures in de spotlight op het Horecava InnovationLAB

De consument gaf nog nooit zoveel aandacht aan food. Daarbij laat hij zich graag inspireren, maar is tegelijkertijd kritischer dan ooit. Bij het vormgeven van zijn eigen identiteit is eten en drinken een belangrijke pijler waarmee zijn eigen lifestyle en persoonlijkheid uitgedrukt worden: Food Culture. All day breakfast & Personalised Care zijn twee cultures die te zien zijn op het InnovationLAB van Horecava. De Horecava is van 7 tot en met 10 januari 2019 in RAI Amsterdam.

Acai granola bowl – wanneer je maar wilt

All Day Breakfast is één van de Food Cultures dat in de spotlight staat op Horecava’s InnovationLAB. Waar we vroeger drie keer op een dag aten met af en toe een tussendoortje, eten we tegenwoordig wel zes tot acht keer op een dag. De vaste eetmomenten verwateren steeds meer. Bovendien is het een trend die goed aansluit bij de eigenzinnige consument die niet in hokjes denkt of zich iets aantrekt van ongeschreven voedselregels. Waarom zou je niet om 16 uur ’s middags een ontbijtbowl mogen eten als een early dinner? Of een vers gebakken croissant met groentesmoothie bij je lunch? Steeds meer horeca spelen in op deze behoefte door All Day Breakfast aan te bieden in restaurantconcepten of ‘on the go’. De All-day Breakfast Food Culture sluit uitstekend aan op trends zoals de internationale bowltrend (dé trendy wijze om een gerecht te serveren), super foods (denk aan overnight oats, gojibessen of tarwegras), all-day koffie (van low fat cappuccino tot een tarwemelk latte) en No, Low or Pro (van vega aardbei smoothie, tot raw, low fat cheesecake en full-fat funky shakes). Op de beursvloer komt de All Day Breakfast tot leven met een speciale All-Day Breakfast bar gebouwd in het InnovatieLAB, waarbij co-creatie volledig omarmd is en inspireert.

Voeding afgestemd op je revalidatie en herstel

Een andere Food Culture die in het InnovatieLAB verrassend tot uiting komt, is het personaliseren van voeding in een zorgsituatie. Als voorbereiding op een operatie, na de diagnose van een ziekte of een langere revalidatie wordt er gekeken naar de voedingsmiddelen die je lichaam versterken. Van welke voedingsstoffen heeft het lijf het meest profijt in deze fase? Smaak en verrassing zijn hierbij belangrijke elementen, alleen al omdat iemand die ziek is, veelal een verminderde eetlust heeft. Wanneer de patiënt zelf keuzes mag maken en zijn/haar wensen kan aangeven, versterkt dit het gevoel van controle – iets dat bij een opname juist wegvalt en voor veel mensen lastig is. Ook in de zorg staat niet meer de arts of de procedure maar de client centraal. Veerkracht en zelfmanagement zijn daarbij kernwoorden. In de nieuwe zorg bestelt de cliënt waar hij/zij zin in heeft (binnen de bepaalde dieetvoorschriften), middels een interactief systeem en bepaalt waar en wanneer hij/zij dit wil eten. Gerechten zijn vers, à la minute bereid en naar persoonlijke voorkeur aan te passen. Op het InnovationLAB presenteren diverse partners hun visie en oplossingen in deze Food Culture. Klik hier voor informatie.