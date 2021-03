Eigen campings verkocht door Vacansoleil

Vacansoleil heeft zijn campings in Frankrijk en Luxemburg verkocht. Doel meer touroperator gericht werken.

De Europese campingmarkt maakt is aan het consolideren. De kleine papa-en-mamabedrijven en gemeentelijke campings spelen veelal Franse, door private equity gefinancierde campingbedrijven een steeds belangrijker rol. Groepen als Capfun, de Sandaya Group en European Camping Group struinen de markt af naar geschikte accommodaties en hebben intussen stevige posities opgebouwd in Europa.

Vacansoleil verkocht eind 2019 al de eerste campings aan Sandaya Group en de Human Company Group uit Italië, dat eigendom is van de familie Cardini-Vannucchi. De laatste transactie deed het bedrijf met Vacanceselect, een Franse campingexploitant die eigendom is van investeringsmaatschappij Permira. Vacansoleil doet geen uitspraak over de verkoopprijs van de vijf campings. Maar het gaat om grote accommodaties (450-550 plaatsen, plus zwembaden), die volgens ceo Verschoor gezamenlijk ‘enkele tientallen miljoenen’ waard zijn.

Forse omzetdaling

De omzet liep in 2020 met 55% terug tot €45 mln en Vacansoleil kwam in de rode cijfers. Het bedrijf ontving opgeteld ruim €2,3 mln aan NOW-loonsteun, blijkt uit de registers van het UWV. Ook de eerste maanden van 2021 blijven de boekingen achter wegens de lockdowns in Europa. Afgelopen week echter werd voor de eerste keer een ‘normaal’ aantal boekingen gedaan. ‘Het aantal boekingen volgt de berichtgeving in de media over corona’, zegt Verschoor. ‘Mensen zijn nog afwachtend. De klant heeft duidelijkheid van de overheid nodig.’Vacansoleil behaalde in dat jaar een omzet van €99,9 mln, waarop een verlies werd geboekt van €4,8 mln. Naast minder boekingen werd dat verlies veroorzaakt door een moeizame invoering van software voor boekingen en de financiële administratie. De vijf campings behaalden in die periode een nettoverlies van €1,2 mln op €15,6 mln omzet.

Vakantiespreiding

Vacansoleil doet boekingen vanuit dertien Europese landen, waarvan Nederland de belangrijkste afzetmarkt is. Als touroperator van campingvakanties denkt het bedrijf tussen drie tot vijf jaar de omzet te kunnen opvoeren tot zo’n €300 mln. Het aanbod van campings moet verdubbelen tot zo’n duizend. Naast inkomsten uit commissies neemt Vacansoleil ook zelf plaatsen af, en biedt die vervolgens met eigen accommodaties en eigen gastheren en -vrouwen aan. Het gaat om ingerichte luxetenten, stacaravans en tegenwoordig ook boomhutten, chalets en watervilla’s die op campings te vinden zijn.

Bron: RVK en Fd.