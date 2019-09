Elektrificatie niet meer weg te denken uit de groentechniek van nu

Elektrificatie is dé trend en niet meer weg te denken uit de groentechniek. Dat is duidelijk te zien in het brede, gevarieerde aanbod op GroenTechniek Holland 2019. Naast de stands met circa 450 merken tuin en parkmachines is er dit jaar dan ook een Zero Emission Paviljoen op de vierde editie van deze vakbeurs voor groenprofessionals. Hier zijn elektrische gereedschappen en werktuigen te zien van minstens één merk: van handmaaiers, zelfrijdende grasmaaiers, bosmaaiers, kettingzagen en robotmaaiers tot ATV’s, utility voertuigen, shovels, trekkers en bestelauto’s. Allemaal komen ze actie, aangedreven door accu’s of door waterstof. Onder meer de merken Frisian Motors, Stihl, Brover, Zeliox, Blitterswijk, Goupil, Tripl, John Deere, GroeNoord, Holthausen, Stark, Wiper, Kramer, Weedcontrol en Toyota worden getoond. Van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 september in Biddinghuizen.

Van elektrische maaiers tot trekkers en shovels

Niet alleen in de automotive sector maakt elektrificatie een snelle opmars door. Ook in de groensector worden steeds meer gereedschappen en machines voorzien van elektrische aandrijving. Hierdoor worden de machines steeds veiliger, efficiënter én gebruiksvriendelijker. Sinds de introductie van batterij-aangedreven machines, de zogenaamde accumachines, gaat die evolutie razendsnel. Waren het tien jaar geleden nog ‘simpele’ machines zoals een kantenmaaier of heggenschaar die met accu’s geïntroduceerd werden, tegenwoordig zijn zelfs trekkers, shovels en kranen in elektrische uitvoeringen verkrijgbaar.

Stil, licht, krachtig en eenvoudig te bedienen

De voordelen zijn talrijk: ze zijn stil, licht, krachtig en eenvoudig te bedienen. Daarnaast is het gunstig voor de omgeving, het milieu en qua arbeidsomstandigheden. Een batterij veroorzaakt geen schadelijke uitlaatgassen en produceert veel minder geluid dan een motor. Batterij-aangedreven gereedschappen zijn doorgaans compacte machines. Ze wegen tot 40% minder dan benzinemachines en veroorzaken opvallend minder trillingen. Ook op ergonomisch vlak is er dus heel wat voordeel te halen uit accumachines. Ten slotte is het ook onderhoudsvriendelijk, vuile bougies vervangen of stinkende brandstof bijvullen is verleden tijd. Doordat de exploitatie van een accu machine goedkoper is, stappen veel groenprofessionals op deze nieuwe techniek over.

Geen prototype maar nú verkrijgbaar

Om te kunnen werken in het openbaar groen moeten hoveniers en aannemers steeds vaker voldoen aan ‘groene’ kwaliteitseisen, zoals het materieel waarmee ze werken. Op dit Zero Emission Paviljoen op GTH kan de bezoeker zien welke gereedschappen en technieken er anno nu daadwerkelijk te koop zijn, want een groot aantal elektrische machines verkeert nog in de prototype fase en is nog niet beschikbaar om aangeschaft en ingezet te worden. De tweejaarlijkse vakbeurs GroenTechniek Holland is van dinsdag 10 tot en met donderdag 12 september op het Walibiterrein in Biddinghuizen en dagelijks open van 10 tot 17 uur. Kijk voor entreetickets en alle deelnemers, merken, innovaties, activiteiten en de plattegrond op de website.