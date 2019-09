Husqvarna presenteert nieuwe krachtige accubosmaaiers

Husqvarna introduceert twee krachtige bosmaaiers: de 535i RX en de 535i RXT. Beide accumachines leggen de lat voor prestaties zeer hoog; ze zijn gelijkwaardig aan de benzinemodellen uit de 35 cc-serie. De nieuwe bosmaaiers bieden professionals in het groen een hogere productiviteit zonder uitstoot en lawaai. Kenmerken zijn onder meer de motor met hoog koppel, een grote snijdiameter en een superieur antitrillingsysteem voor uiterst comfortabel werken. In de praktijk levert dit extra voordeel op: sneller en efficiënter werken. De batterijstatus is permanent af te lezen op de display.

Complete werkdag

De nieuwe Husqvarna 535i RX en 535i RXT bosmaaiers zijn spatwaterdicht en uitgerust met een nieuw bedieningspaneel op de handgreep. Dat is intuïtief te bedienen en je hebt direct zicht op de status van de accu. De BLi300 batterij zorgt voor de beste balans en productiviteit. De nieuwe bosmaaiers zijn ook aan te sluiten op een Husqvarna accubackpack, zodat er voldoende vermogen is voor een complete dag comfortabel maaien. De accubosmaaier 535i RXT heeft een geïntegreerde Bluetoothfunctie zodat het apparaat compatibel is met Husqvarna Connect en Husqvarna Fleet Services. Gebruikers kunnen daarmee hun volledige machinepark volgen. De 535i RXT heeft tevens een ErgoFeed-trimmerkop. Klik hier voor informatie.