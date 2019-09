Rabobank daagt horeca uit: Food Waste Challenge

In de horeca verdwijnt jaarlijks gemiddeld ruim 51 miljoen kilo aan voedsel in de afvalbak. Dat is 14% van de totale Nederlandse voedselverspilling. Met de stichting Samen tegen Voedselverspilling daagt de Rabobank daarom horecaondernemers uit om efficiënter om te gaan met inkoop, opslag en bereiding van voedsel. De Food Waste Challenge waaraan 300 horecaondernemers gratis kunnen deelnemen, duurt zes weken. Inschrijven kan tot 27 september. Estée Strooker, Nederlandse chef-kok en partner van de Rabobank, is met haar restaurant ’t Amusement in Arnhem de eerste deelnemer van de Food Waste Challenge. Zij geeft tijdens het evenement Lekker Uden het startschot voor de uitdaging, Om een zo groot mogelijke impact te bereiken riep zij andere horecaondernemers op om zich aan te sluiten. Strooker: “Bij het ’t Amusement doen we al veel op het gebied van voedselverspilling, denk bijvoorbeeld aan de wekelijkse Sunday Funday waarin we de restjes van de week ervoor gebruiken. Maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpuntjes en daar heeft de 0-meting van de Food Waste Challenge inzicht in gegeven. Samen met mijn collega’s ga ik aan de slag om de doelstelling van het besparingspotentieel van 300kg binnen het jaar te halen, een mooie uitdaging. En ik daag mijn collega chefs uit om ook mee te doen.” Naast Strooker hebben Doloris’ rooftop restaurant, Bilderberg Hotels, Brasserie de Conversatie Uden, Holiday Inn Amsterdam, Crowne Plaza Amsterdam Schiphol en Mercure Hotels in Amsterdam West, Zwolle en Nijmegen hun deelname bevestigd. Deelname van deze grote spelers uit de horecabranche bewijst dat de horeca het reduceren van voedselverspilling serieus neemt.

Broodnodige challenge

Tijdens de Food Waste Challenge krijgen horecaondernemers begeleiding van experts van Wastewatchers en Hotelschool The Hague. Door efficiënter om te gaan met inkoop, opslag en bereiding van voedsel kunnen zij kilo’s afval voorkomen en daarmee zowel de uitstoot van CO2 reduceren als geld besparen. Een horecaondernemer die 300 kg voedsel per jaar bespaart, kan rekenen op ruim 2300 euro minder kosten en 600 kg minder CO2-uitstoot.

Jos Klerx, sectorspecialist Horeca & Recreatie Rabobank: “De Food Waste Challenge start met een nulmeting en bepaling van het besparingspotentieel van een horecaondernemer, gevolgd door een actieve periode van verspilling verminderen met slimme tips en tools. Daarna volgt een nieuwe meting. De resultaten van de volledige Food Waste Challenge worden bekend gemaakt tijdens de Horecava van 13 t/m 20 januari 2020.” De horeca is een verspillingshotspot en heeft bovendien kleine winstmarges. Voorkomen, verminderen en verwaarden van verspilling kan dus bijdragen aan het verdienmodel én aan het verduurzamen van de onderneming. Er zijn voor deze branche al veel tools & tips om voedselverspilling te verminderen en er is veel laaghangend fruit. Uit wereldwijd onderzoek van Champions 12.3 blijkt dat elke geïnvesteerde euro in het verminderen van voedselverspilling 7 euro opbrengt. Reden genoeg voor de Rabobank om het initiatief te nemen voor een Food Waste Challenge voor de horeca. We werken samen met diverse koplopers & impactmakers uit de horeca om zo binnen drie jaar echt een beweging naar verduurzaming te creëren binnen de sector.”

Rabo Food Forward

De Food Waste Challende is een van de programma’s van Rabo Food Forward. Daarin werkt de Rabobank samen met ondernemers, consumenten, studenten, overheid en partners aan het versnellen van voedseloplossingen. Klik hier voor informatie.

foto: Horecava