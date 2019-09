Zevende open NK Burlen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Wat zeven jaar geleden als een ludiek evenement werd gestart, is ondertussen uitgegroeid tot een nationaal begrip. Het NK Burlen: dé talentenwedstrijd voor ervaren en iets minder ervaren imitators van de imponerende bronstroep van het edelhert. Op zondag 8 september wordt er in Het Nationale Park De Hoge Veluwe gestreden om de titel van Nederlands Kampioen Burlen 2019. Er is nog plek voor deelnemers.

Wat is burlen?

Wie ooit een hert heeft horen burlen vergeet dat nooit meer. Een imponerend geluid, wat nog het best te omschrijven is als iets tussen het brullen van een leeuw en het loeien van een stier in. Door te burlen laten de geslachtsrijpe mannetjes hun concurrenten weten dat ze bereid zijn te vechten voor de vrouwtjes; de hinden. nSommige natuurliefhebbers zijn heel goed in het nabootsen van de bronstroep, om een edelhert naar zich toe te lokken. Op zondag 8 september wordt in Het Nationale Park De Hoge Veluwe bepaald wie dat het allerbeste kan, en wie zich een jaar lang Nederlands Kampioen Burlen mag noemen. De kampioen wint een safari met de boswachter voor een groep van zes personen. Deelname is gratis en álle deelnemers worden beloond met een Beschermerkaart 2020. Enkele deelnemers zijn al volop in training om er maar voor te zorgen dat ze zo goed mogelijk voorbereid het wedstrijdpodium betreden, de stembanden opgewarmd, de kelen gesmeerd. Hulpmiddelen zijn overigens toegestaan.

Programma en jury

Er is een vakkundige jury met onder meer Radio 1-presentatrice Lara Rense en boswachter Henk Ruseler van De Hoge Veluwe, die op professionele wijze zowel kenners als debutanten zal beoordelen. De presentatie is in handen van Marlies Claasen. Iedereen mag meedoen! Van jong tot oud en van professioneel boswachter tot amateur-burler. Inschrijven kan door een e-mail met naam, adres en telefoonnummer te sturen naar burlen@hogeveluwe.nl. De inschrijving sluit donderdag 5 september.

Praktische informatie

Datum: zondag 8 september 2019

Tijdstip: 15.00 – 17.00 uur

Locatie: Marchantplein in het centrum van Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Prijs: gratis (excl. entree Park)

Klik hier voor informatie.