Over 7 weken wordt in Barcelona de 14de editie van de vakbeurs Piscina en Wellness gehouden. Steeds meer bezoekers uit Europa weten hun weg naar deze vakbeurs te vinden. Ook uit de Benelux is een groeiende belangstelling. U kunt tijdens het 4 dagen durende evenement meer dan 300 internationale aanbieders bezoeken op hun stand. Via de catalogus kunt u uw voorselectie vast maken! Als trend ziet de directeur van de beurs Ángel Celorrio: connectiviteit en digitalisering. Beiden maken de onderhoudsprocessen van waterinstallaties efficiënter en duurzamer. Ook zijn er vele technologische innovaties op de beurs die kunnen zorgen voor het verbeteren van de gebruikservaring.

Andere goede redenen voor uw bezoek:

1. Netwerken: maak gebruik van de uitstekende mogelijkheden om de belangrijkste stakeholders te ontmoeten, allen zijn verzameld op deze beurs

2. Ga naar de seminars en bezoek de activiteiten die op de beurs georganiseerd worden

3. Bezoek een volledig duurzaam wellness centrum waar u ontdekt welke verschillende oplossingen er zijn gebruikt en geniet van diverse demonstraties en behandelingen

4. Innovatie en Technologie: Laat u bijspijkeren en ontdek de laatste trends in innovatie en technologie ontwikkelingen in de branche.

5. Barcelona: Dit alles vindt plaats in Barcelona, de stad die bezoekers, investeerders en upcoming talenten trekt. Krijg korting op wellness in de stad.

Er is een enorm programma op de beurs, ik verwijs graag naar de website, waar u kunt onderzoeken of het event voldoende raakvlakken heeft voor u om een bezoek te gaan brengen. Op donderdagmiddag 17 oktober is een debat en presentaties over publieke zwembaden. Volg het debat om 16.40 in hall 1.