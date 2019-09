De nieuwe Liberation Route Brabant

Brabant is een bijzondere fietsroute rijker: de Liberation Route Brabant. De themaroute, gelanceerd door VisitBrabant Routebureau in samenwerking met Brabant Remembers, vertelt het verhaal van WOII en de bevrijding van Noord-Brabant. Gedeputeerde Marianne van der Sloot overhandigde vandaag in Best de eerste routekaarten aan ambassadeurs die een deel van de nieuwe route fietsten. De fietsroute, in totaal 340 kilometer lang verdeeld over acht rondes, leidt je langs WOII-locaties, erfgoed, musea en luisterplekken. Een app brengt de verhalen op locatie tot leven op je mobiele telefoon.

De Liberation Route Brabant borduurt voort op een route die al langer langs luisterplekken van de Liberation Route Europe loopt. De fietsroute is volledig op de schop gegaan en bestaat nu uit acht rondes van circa veertig kilometer, verspreid over Brabant. Je kunt nu mooie dagtochten maken langs bijzondere locaties, verhalen, musea en WOII-erfgoed. Inhoud en verdieping zijn toegevoegd door een koppeling met het project Brabant Remembers.

Wereldprimeur: fietsen door Oorlogsmuseum Overloon

Elke fietsronde heeft zijn eigen thema. In Bergen op Zoom gaat het bijvoorbeeld over de Slag om de Schelde, in Breda over de bevrijding door de Polen en in Vught over de zwartste bladzijde: Kamp Vught. In De Peel kom je te weten waarom het gebied ‘Death Valley’ werd genoemd, In De Kempen treed je in de voetsporen van de Engelse verkenners en rondom Son en Breugel fiets je in het gebied waar tijdens Operatie Market Garden duizenden geallieerde parachutisten landden. De route bij Gilze-Rijen staat in het teken van de strijd in de lucht en in de gemeente Landerd fiets je langs grote, stalen silhouetten die als stille ooggetuigen in het landschap staan. Daarnaast is er een bijzondere negende lus rond de Brabants-Limburgse grens bij Overloon. Hier kun je op drie meter hoogte dwars dóór Oorlogsmuseum Overloon fietsen over een nieuwe, negentig meter lange fietsbrug. Een wereldprimeur!

App maakt oorlogsdilemma’s tastbaar

Brabant Remembers verbindt 75 persoonlijke, levensveranderende Brabantse oorlogsverhalen aan belevingen in de provincie. De Living History AR-app van Brabant Remembers laat deze verhalen zien op diverse locaties langs de fietsroute. De app werkt met ‘location based augmented reality’, dezelfde techniek als achter de game Pokémon Go. De AR-producties beschikken over 360-graden video’s waardoor je het verhaal beleeft op de plek waar het daadwerkelijk gebeurd is. Daarnaast loopt de fietsroute langs plekken waar je een hoorspel kunt beluisteren.

Acht fietskaarten bij de route

De Liberation Route Brabant loopt over het knooppuntennetwerk en is volledig bewegwijzerd. Bij de fietsroute zijn acht gedetailleerde fietskaarten uitgebracht met de knooppuntroutes, verhalen en verdiepende informatie. De kaarten zijn verkrijgbaar bij Toeristische Informatiepunten en VVV’s in Brabant en online via webshop.visitbrabant.com. Kijk voor meer informatie over de fietsroute op visitbrabant.com/liberationroute.