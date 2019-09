Provincie Overijssel stimuleert toerisme

De provincie Overijssel opent de laatste tender voor de Product-Markt-Partner-Combinatie (PMPC). Met deze subsidieregeling wil de provincie toeristische ondernemers stimuleren om via samenwerking met partners uit andere sectoren nieuwe producten te realiseren. Er is in totaal 500.000 euro beschikbaar. Initiatiefnemers kunnen een subsidie krijgen van maximaal 100.000 euro. De regeling gaat per 1 september aanstaande open. Belangstellenden kunnen hun aanvraag tot 2 oktober bij de provincie indienen. Meer informatie is te vinden op de website.

Gedeputeerde Roy de Witte is woensdag 28 augustus op bezoek geweest bij een mooi en succesvol voorbeeld wat je kunt bereiken met deze subsidie: het Kanoparadijs Weerribben-Wieden. Een samenwerking tussen 11 toeristische accommodaties –zoals twee campings, een aantal B&B’s en kanoverhuurders- die samen met Staatsbosbeheer dit project hebben ontwikkeld. Samen zetten zij onder het motto ‘Bed & Kano’ een aantal meerdaagse arrangementen in de markt. Er zijn routes ontwikkeld, aanlegsteigers aangelegd, nieuwe kano’s aangeschaft en er is een website ingericht. ‘Mooi om te zien dat door de regeling ondernemers elkaar opzoeken en daardoor letterlijk en figuurlijk de verbinding met elkaar en met de natuurgebieden leggen. Door de vele boekingen en de inzet van Marketing Oost is het project een succes.’, stelt Roy de Witte. Hij ging gisteren in gesprek met de betrokken ondernemers, Staatsbosbeheer en Marketing Oost over de regeling.

Het is niet de eerste keer dat de provincie de subsidie gebruikt om de toeristische sector te stimuleren. Andere voorbeelden zijn onder andere de Selfieroute in Kampen, het Fietsarrangement Regge–Sallandse Heuvelrug en de Vechtslinger.

Fotobijschrift;

Gedeputeerde Roy de Witte (4e van links) gaat samen met de betrokken ondernemers en de andere partners het Kanoparadijs Weerribben-Wieden verkennen.