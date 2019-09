Open Monumentendag bij Landgoed Keukenhof

Kasteel Keukenhof is zaterdag 14 september geopend voor bezoek. Elk jaar in het tweede weekend van september openen tijdens Open Monumentendag duizenden monumenten hun deuren voor publiek. Bezoekers van het kasteel krijgen informatie over de geschiedenis van het kasteel. Voor kinderen zijn er leuke activiteiten op het landgoed. Een mooie dag voor jong en oud! Kasteel Keukenhof is op 14 september tussen 11.00 en 16.00 uur geopend. Bezoekers kunnen het Zwitsers Speelhuis en de begane grond van het kasteel bezichtigen. Suppoosten vertellen over de rijke historie, architectuur, inrichting en de verborgen verhalen van het kasteel. In het Koetshuis kunnen bezoekers op twee tijden genieten van een muzikaal optreden van de Kasteelheeren. Voor kinderen is er bij Kasteel Keukenhof veel te beleven! Leer over het landgoed met een leuke speurtocht, spring op het springkussen en maak een ritje over het landgoed met een huifkar. Of ga op onderzoek uit in de natuur samen met Natuur- en Milieueducatiecentrum de Groene Bol. Klik hier voor informatie.