Nederlands team Tuinaanleg wint ‘Medals of Excellence’

Lucas Muilwijk (19) en Mario Nederlof (19) hebben tijdens het WK voor beroepen WorldSkills 2019 in Kazan (Rusland) bij het onderdeel Tuinaanleg ieder een ‘Medal of Excellence’ in de wacht gesleept. De beide jongens behaalden tijdens deze internationale vakwedstrijd voor mbo’ers in hun onderdeel een elfde plaats met 706 punten. Aan het onderdeel Tuinaanleg deden 24 teams mee. De scores van de eerste twaalf teams lagen dicht bij elkaar. In totaal namen aan WorldSkills 2019 in 56 vakwedstrijden 1350 kandidaten uit 63 landen deel. De gouden medaille bij Tuinaanleg ging naar Zwitserland. Het zilver was voor Zuid Tirol (Italië) en het brons voor Colombia. De tuin die Lucas en Mario in vier dagen moesten maken, bestond uit een soort amfitheater met deels bestrating en verder beplanting en een paar plantenbakken, allemaal met stalen randen. Verder waren er een vijver, een waterbak met waterval, een driedelige houten brug en natuurlijk veel beplanting. Daaronder ook twee bakken tegen een muur, die een verticale tuin opleverden. Lucas en Mario lieten op al deze onderdelen veel inzet, kwaliteit en vakmanschap zien. De deelname van het team Tuinaanleg is mede mogelijk gemaakt door Branchevereniging VHG en Wellant mbo. Lucas Muilwijk en Mario Nederlof kregen hun opleiding bij Wellant mbo. Lucas Muilwijk (19) komt uit Noorden en werkt bij Schonewille Hoveniers in Noorden. Mario Nederlof (19) woont in Capelle aan den IJssel en werkt bij Vogelaar Hoveniers en Bestratingen B.V. in Krimpen aan den IJssel. Het Nederlandse mbo-team won in totaal dertien ‘Medals of Excellence’. Zo’n medaille betekent dat de kandidaat een beter puntenaantal heeft behaald dan de norm. Miryanne Ruijs, de enige vmbo-student in het team, won bij de JuniorSkills wedstrijden in het onderdeel gastheer/gastvrouw brons. De deelname van Team NL is verzorgd door WorldSkills Netherlands.