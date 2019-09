Fletcher Football sluit samenwerkingsovereenkomst af met Top Oss

Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen 2019-2020 heeft Fletcher Football, onderdeel van Fletcher Hotels, een samenwerking en een sponsorovereenkomst afgesloten met de Brabantse voetbalclub Top Oss. Top Oss is een voetbalclub uit de plaats Oss, gelegen in Brabant. Deze club speelt wedstrijden in de Eerste Divisie. De Eerste Divisie, ook wel Keuken Kampioen Divisie genoemd, is de op een na hoogste voetbalcompetitie die gespeeld kan worden in Nederland. Deze divisie wordt georganiseerd door de KNVB. Fletcher Football is onderdeel van Fletcher Hotels. Fletcher Football ontvangt al jaren vele bekende binnen- en buitenlandse voetbalclubs en is gespecialiseerd in het organiseren van trainingskampen, gezonde sportmaaltijden en specifieke sportvoeding voor het hele voetbalteam. Fletcher Football beschikt over eigen voetbalvelden bij of nabij hotels. Hiermee bieden wij uitstekende mogelijkheden om met het hele team te trainen, maar ook te blijven overnachten. Klik hier voor informatie.