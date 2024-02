Elk nadeel heb zijn voordeel

Jarenlang werd deze legendarische uitspraak toegeschreven aan Johan Cruijff. Anderen beweren dat hij uit de mond van Willem van Hanegem komt. Wie hem ook bedacht heeft er zit een enorme kern van waarheid in. Het volgende voorbeeld bevestigt dat maar weer eens.

Recentelijk werd ik benaderd door een recreatieondernemer. Hij had een groot recreatieterrein. Op zijn terrein stonden circa 300 stacaravans/chalets. Voor het plaatsen van de chalets/stacaravans waren ten behoeve van de particulieren die de chalets/stacaravans geplaatst hadden geen zakelijke rechten gevestigd. In het kader van de Woz werd de recreatieondernemer jarenlang zowel voor de eigendom als het feitelijk gebruik van het recreatieterrein belast. De eigendomsaanslag was hierbij, zoals onder dergelijke omstandigheden normaal te doen gebruikelijk gebaseerd op het niet-woningen tarief. Ook de aanslagen voor het feitelijk gebruik werden aan de ondernemer opgelegd. Al met al waren de Woz.-aanslagen niet onaanzienlijk, maar voor de ondernemer in kwestie lagen ze net nog niet boven de pijngrens. Hij had echter bezoek gehad van de door de gemeente ingeschakelde taxateur. De taxateur had verteld dat de stacaravans/chalets op grond van het Portacabin-arrest onroerend waren, omdat ze allen bestemd waren om duurzaam ter plaatse te blijven staan. Door natrekking waren ze daarmee zijn eigendom geworden. De heffingsgrondslag zou daardoor worden verhoogd met een bedrag van circa € 3.600.000. Of je een emmer leeg gooit. Uiteraard zou dit in de toekomst leiden tot een substantiële verhoging van de opgelegde aanslagen. In paniek belde de ondernemer in kwestie mij op met de vraag of hier niets aan te doen viel. Het was naar zijn oordeel toch te gek dat de waardes van de stacaravans/chalets die niet van hem waren aan hem werden toegerekend en hij daar de belasting over mocht gaan betalen. De aanslagen zouden nu echt wel boven de pijngrens komen te liggen, zo oordeelde hij. Na het aanhoren van zijn verhaal heb ik gekozen voor een waarneming ter plaatse. Met de taxateur was ik van oordeel dat de chalets/stacaravans inderdaad bestemd waren om duurzaam ter plaatse te blijven staan en daarmee tot de heffingsgrondslag behoorden.

Toch had ik goed nieuws voor de recreatieondernemer. De chalets/stacaravans dienden aangemerkt te worden als woningen. Omdat de heffingsgrondslag in casu voor meer dan 70% uit woningen bestond gold voor het totale terrein niet meer het niet-woningen tarief maar het veel lagere woningen tarief. De aanslag vanwege het feitelijk gebruik kwamen bovendien helemaal te vervallen. Op deze wijze leidde het meenemen van de waardes van de stacaravans/chalets in de heffingsgrondslag niet tot een verhoging van de op te leggen aanslagen maar juist tot een verlaging. De exploitant van het recreatieterrein was met mij van oordeel dat elk nadeel zijn voordeel kon hebben.

Binnenkort vallen de Woz-aanslagen weer op de deurmat. Het is in ieder geval goed ze op dit punt te (laten) toetsen.

