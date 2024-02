Glamping Trends 2024: Wat Staat Ons te Wachten?

Voor 2024 vanaf deze plek aan u natuurlijk de beste wensen aan alle lezers! Als glampingexpert en kenner op dit deel van de recreatiesector, wil ik graag de meest opvallende glamping trends voor 2024 met jullie delen. Deze inzichten zijn gebaseerd op onderzoek en klantgegevens van onze website www.glamping.nl, aangevuld met mijn eigen ervaringen en netwerk. Alle vijftien trends komen voorbij op mijn eigen website en komen ook voor in de presentatie die ik heb mogen geven op de Vakantiebeurs, maar een deel van de tips deel ik ook graag via deze plek. Laten we een duik nemen in de wereld van glamping voor het komende jaar.

1. City Glamping: De Stad Ontmoet de Natuur

Huttopia heeft al een tijd geleden ingespeeld op deze trend met hun label ‘citycamp’, maar ook andere spelers zien de voordelen van een camping vlakbij de stad, waarbij je in de buitenlucht verblijft, maar op een goede afstand en met een goede verbinding zo in de binnenstad bent. Uiteraard verblijf je dan wel in een luxe safaritent tijdens je verblijf. Urban Gardens in Gent is hier een heel mooi voorbeeld van, als je een citytrip doet naar deze mooie Belgische stad. in 2024 zullen we vaker citytrips in de buitenlucht gaan doen.

2. Safaritent is mainstream en betaalbaar

Glamping, 15 jaar geleden toch een term voor een vorm van luxe kamperen, wordt nu toegankelijker en betaalbaarder. Dit komt ook door de schaalgrootte die in de branche wordt toegepast. Veel campings in binnen- en buitenland vullen hun pitches zelf of via een touroperator, met luxe accommodaties en tenten, die te boeken zijn tegen een redelijke prijs. De accommodatie is vaak een safaritent, met of zonder sanitair, speciaal voor kinderen of juist een luxere versie. De safaritent als accommodatie op zichzelf is niet meer bijzonder en kan je zien als de de bungalowtent van deze tijd. Daarbij helpt het dat het aanbod nog steeds groeiend is en de consument dus wat te kiezen heeft, zeker als hij last minute nog wil boeken. Niche touroperators in dit veld, zoals Villatent, Greencamp, Tendi, maar ook Budget-Gamping.nl spelen hier goed in en in elk prijssegment is er wel aanbod. Let op! De mooiste plekken en locaties, daarvoor zal je toch echt wel moeten vroegboeken, wat ook vaak een voordeel oplevert.

3. Analoge Adventures: Digitale Detox en Natuurbeleving

Hoewel de gasten soms een digitale detox willen, is bereikbaar blijven nog steeds een cruciale factor. Overweeg als locatie daarom om bijvoorbeeld de Wi-Fi alleen in bepaalde gebieden aan te bieden (bijvoorbeeld in het restaurant). Daarnaast zien we een stijgende vraag naar ‘remote’ locaties. Dit is in Nederland ook niet zo gek, waar het inmiddels overal druk is. Deze trend benadrukt de wens om volledig los te koppelen van technologie en op te gaan in de natuur. Dit hoeft niet altijd ver weg te zijn, maar dit kan ook door bijvoorbeeld te kiezen voor Duinoord op Ameland. Daar hebben Huub Stikkelbroeck en zijn team vooral de natuurlijke inbedding in het landschap omarmd met het centrumgebouw op een prominente plek met een natuurlijke uitstraling.

4. Car-less Kamperen: Duurzaam en Avontuurlijk

In 2024 zullen we een toename zien van het zogenaamde ‘car-less kamperen’. Mensen kiezen ervoor om hun kampeerplek te bereiken met openbaar vervoer, fiets of te voet, weg van de gebaande paden. Het is een verschuiving naar een vorm van ultieme duurzaamheid en de wens om meer afgelegen locaties te bezoeken. Zeker in Nederland zit fietstoerisme al een tijdje in de lift en zie je al campings inspelen om kleinschalige ‘pods’ en ‘een- of twee persoonssuites’ die je voor slechts 1 nacht kan boeken, waarbij ook direct wordt ingespeeld op de solo-traveller. Bedrijven zoals campingnavigator.com bieden ook bijvoorbeeld al veel fietsgidsen aan.

5. Glamping als GO-ccassion: Vaker en Korter op Reis

Meer en meer mensen hebben niet alleen de zomervakantie als ‘grote vakantie’. De trend is om door het jaar heen vaker en korter op reis te gaan. Deels ingegeven door de klimaatveranderingen waardoor het in de zomer in Zuid-Frankrijk te heet is, maar deels ook ingegeven door vaker momenten aan te grijpen om het leven te vieren en in verschillende samenstellingen op vakantie te gaan. Het multi-generatie gezin is hier een voorbeeld van, waarbij opa en oma mee mogen (of betalen) om zo langer en intensiever met de kleinkinderen om te kunnen gaan. Maar wat we ook zien is dat er vriendenweekenden zijn, fietsvakanties, wintermarkten, concerten in het buitenland, kortom: van elke gelegenheid is er wel een vakantie te maken. En terecht! We hebben tijdens Corona gezien hoe belangrijk het is om met je dierbaren samen te zijn. Maar dit doen we niet meer met een traditionele kringverjaardag, maar door een exclusief weekend weg op een glamping bestemmingen. Hierdoor wordt het traditionele kampeerseizoen verlengd en zullen veel bestemmingen voor keuzes komen te staan welke periodes ze allemaal wel en welke ze niet mee pakken.

Conclusie

In 2024 zullen deze glampingtrends nog meer een brug slaan tussen luxe en natuur. Voor campingeigenaren, glamping locaties en andere spelers in deze branche is het voor 2024 essentieel om in te spelen op moderne technologie, duurzaamheid en nieuwe niches van gasten om succesvol te zijn in snel ontwikkelende markt. De glampingmarkt wordt steeds volwassener en verder groeien en 2024 belooft een mooi jaar te worden.