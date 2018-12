Toverland is deze kerstvakantie extra sfeervol tijdens de Magische Winterweken. Speciaal voor dit evenement is het attractiepark versierd met talloze dennenbomen, kerstballen en lampjes. Ook kunnen bezoekers genieten van winters entertainment en de nieuwe goochelshow A Magical Dream. Naast de overdekte themagebieden Land van Toos en Wunderwald is ook het buitengebied Ithaka, met de houten achtbaan Troy, geopend. In Ithaka is echte sneeuw elke dag gegarandeerd.

A Magical Dream

In de nieuwe show A Magical Dream, met de award-winnende goochelaar Peter Eggink in de hoofdrol, transformeert een jonge goochelaar naar zijn oudere zelf en ontdekt hij zijn ware magie. Eerder riep Toverland jongens op om auditie te doen voor de rol van jonge goochelaar. Uit een dertigtal reacties zijn acht jongens uit het hele land geselecteerd om in de huid van de jonge Peter Eggink te kruipen. De première van de show is op zaterdag 22 december en de show is de gehele kerstvakantie drie keer per dag te zien.

Echte sneeuw

In Ithaka ligt er elke dag een portie verse sneeuw. “Tijdens de Magische Winterweken willen we een ultieme kerstervaring voor onze bezoekers creëren”, vertelt Luke Verhoeven, Productieleider Entertainment. “Hierbij mag sneeuw natuurlijk niet ontbreken. Vandaar dat we dagelijks 600 kilo sneeuw maken, waarmee we themagebied Ithaka omtoveren tot een echt sneeuwlandschap.” In Ithaka is tevens een groot wintervuur te vinden, waar bezoekers zich onder het genot van live muziek kunnen opwarmen en marshmallows kunnen roosteren.

De Magische Winterweken vinden plaats van zaterdag 22 december 2018 t/m zondag 6 januari 2019. Bezoekers kunnen genieten van de attracties in de themagebieden Land van Toos, Wunderwald en Ithaka – mits de weersomstandigheden dit toelaten. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van Toverland.