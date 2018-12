Duizenden mensen bekijken wild vanuit de luie stoel

Nu het steeds kouder en guurder wordt, zijn veel mensen eerder geneigd om binnen te blijven, in plaats van de natuur in te gaan. Niks mis mee, want tegenwoordig is het ook mogelijk om vanuit de eigen luie stoel edelherten, wilde zwijnen, moeflons en reeën te spotten, met Snapshot Hoge Veluwe. Al vele duizenden mensen uit binnen- en buitenland hebben de afgelopen maanden ontdekt hoe leuk en spannend het is om online wild te kijken, wat niet zonder gevolgen is gebleven; binnenkort bereikt het project namelijk de symbolische grens van een miljoen observaties.

Snapshot Hoge Veluwe

In Het Nationale Park De Hoge Veluwe staan sinds 2013 tientallen cameravallen die dag en nacht foto’s nemen van het wild dat voorbij komt lopen. Dit levert jaarlijks meer dan een miljoen foto’s op. Studenten en onderzoekers van Wageningen University & Research gebruiken deze foto’s voor ecologisch onderzoek en het inzichtelijk maken van beheervraagstukken van het Park. Al die foto’s moeten bekeken en gecategoriseerd worden, zodat ze gebruikt kunnen worden voor het onderzoek. Een bijna ondoenlijke taak, dus is het project Snapshot Hoge Veluwe in het leven geroepen. Met dit project vraagt De Hoge Veluwe hulp van het publiek in binnen- en buitenland voor het bekijken van de foto’s. Er lopen al dergelijke projecten in Serengeti National Park, het Amazonegebied en Antarctica, maar op dit moment is De Hoge Veluwe het enige natuurgebied in Nederland wat op deze manier hulp vraagt van mensen over de hele wereld.

Een miljoen waarnemingen; nuttig en leuk

Snapshot Hoge Veluwe werd in mei gelanceerd en is zeer succesvol gebleken, wat blijkt uit de bijna 1 miljoen waarnemingen die al zijn gedaan. Het project werd onlangs ook genomineerd voor een European Excellence Award, een toonaangevende prijs ter ere van de meest uitzonderlijke voorbeelden van PR en communicatie in Europa. Snapshot Hoge Veluwe is de perfecte manier om mensen te verbinden met natuur, want het heeft een multifunctioneel doel; mensen leren op een leuke manier wild observeren, de natuur wordt op toegankelijke manier de huiskamer van een groot publiek gebracht en er wordt door middel van citizen science nuttig werk gedaan met het helpen bij wetenschappelijk onderzoek.

Snapshot gaat door, help mee!

Een miljoen waarnemingen klinkt als een heleboel, maar is nog lang niet genoeg. Om goede wetenschappelijke conclusies te trekken, is het noodzakelijk dat er nog veel meer foto’s worden bekeken en beoordeeld. Daarbij wordt de hulp van iedereen die het leuk vindt om thuis wild te spotten enorm gewaardeerd!