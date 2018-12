Bert Loman wint decoratiewedstrijd PUUR 2018

Met Puur Appeltern willen we zoveel mogelijk leven in de tuinbrouwerij brengen, want de winter staat bekend als het vergeten tuinseizoen. Jammer, want er is buiten nog heel veel mogelijk. Wij laten dat graag zien. Een decoratiewedstrijd zoals De Tuinen van Appeltern die ‘vroeger’ organiseerde, past hier helemaal bij.

Pas laat in het seizoen werden plannen voor PUUR gerealiseerd, zo dus ook voor deze wedstrijd. Wellicht hadden we daarom ‘maar’ acht deelnemers. Echter maakten deze acht deelnemers bijzondere PURE objecten die zeker een aanvulling zijn op de bestaande PUUR route. De opdracht bestond uit het maken van een object van pure materialen die de gehele periode t/m 6 januari 2019 buiten dient te overleven. Op donderdag 12 december kwam het grote deel van de deelnemers bijeen voor de uitslag. Onder het genot van een kop koffie en lekker stuk appelgebak gaf directeur Ben van Ooijen toelichting op het juryoordeel.

Daarbij kwamen de volgende winnaars uit de bus:

1. Bert Loman – Ode aan de Esdoorn

2. Cor Gijsbers- Peren gestel

3. Aniek Schel – Dit zijn WEI

Alle werkstukken zijn te zien op: https://appeltern.nl/nl/puur/puur_decoratiewedstrijd/

Ben heeft al aangegeven volgend jaar wederom een decoratiewedstrijd uit te schrijven tijdens de PUUR in november/december.

Meer informatie plus mogelijkheid tot inschrijving volgt in februari.