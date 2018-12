4e editie Amsterdam Light Walk

Op donderdagavond 27 december staan ruim 7.000 wandelaars aan de start van de 4e editie van de Amsterdam Light Walk. De routes van 10 en 15 km gaan langs de unieke kunstwerken van het Amsterdam Light Festival. Organisator Le Champion zorgt er met deze wandeltocht voor dat wandelaars het kerstgevoel met één extra dag kunnen verlengen.

Twee prachtige wandelroutes

Beide afstanden starten en finishen bij de Passenger Terminal Amsterdam. Een mooie locatie in het hart van Amsterdam. De route van de 10 km blijft rondom de grachtengordel en laat een groot deel van de kunstwerken zien. De 15 km route maakt een extra lus langs het levendige Leidseplein richting het Vondelpark en Museumplein. De stad is tijdens dit wandelevenement nog volledig gehuld in kerstsfeer met prachtig versierde straten en grachten en verschillende kerstmarkten. Een gezellige en sportieve activiteit om de feestdagen mee af te sluiten.

Wandel voor de Vondelkerk

Wandelaars konden bij hun inschrijving een vrijwillige donatie doen voor Stadsherstel Amsterdam. Met dit opgehaalde bedrag kan de organisatie de Vondelkerk duurzamer en daarmee ook toekomstbestendiger maken. De cheque met daarop het uiteindelijke bedrag wordt bij de start in de Passenger Terminal Amsterdam uitgereikt.