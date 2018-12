Kwalificatieronden Nationale Wedstrijd Tuinaanleg

In januari 2019 vinden op initiatief van Branchevereniging VHG de kwalificatieronden van de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg plaats. Op vier plaatsen in het land, namelijk Hardenberg, Velp, Maasland en Nijmegen, nemen teams van jonge leerling-hoveniers het tegen elkaar op om een deelnameplaats te veroveren voor de nationale finale tijdens TuinIdee in ‘s-Hertogenbosch. Tijdens de Nationale Wedstrijd Tuinaanleg worden de talenten van leerling-hoveniers in de leeftijd tot en met 22 jaar op de proef gesteld. Bovendien vormen de wedstrijden een stimulans voor de deelnemers, medeleerlingen en schoolleiders om hoog in te zetten op vakmanschap. Aan de hand van een reële praktijkopdracht moeten de deelnemende teams laten zien dat ze het hele proces aan kunnen van communicatie met de klant tot kennis van de bodem, van sortimentskennis tot plannen, samenwerken en omgaan met onverwachte uitdagingen. Een vakkundige jury beoordeelt deze vaardigheden en de aangelegde tuin als resultaat van de wedstrijd.

Data en locaties

De komende kwalificatieronden vinden plaats op de volgende data en locaties:

15, 16 en 17 januari – Groene Sector Vakbeurs Hardenberg

18 en 19 januari – Aeres MBO Velp

18 en 19 januari – Lentiz MBO Maasland

25 en 26 januari – Helicon opleidingen MBO Nijmegen

Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de deelnemers te komen aanmoedigen.

WorldSkills

De winnende teams uit deze kwalificatieronden zullen tijdens de beurs TuinIdee, die plaatsvindt van 21 februari tot en met 24 februari 2019 in ‘s-Hertogenbosch, strijden om de nationale titel. Aan de vier kwalificatieronden nemen in totaal 16 teams van elk twee leerling-hoveniers deel. De vier beste teams vanuit deze kwalificatieronden worden uitgezonden naar de nationale wedstrijd. Het winnende team op TuinIdee mag zich Nederlands Kampioen Tuinaanleg 2019 noemen en wordt afgevaardigd naar WorldSkills 2019 in Kazan (Rusland).

Organisatie

De Nationale Wedstrijd Tuinaanleg wordt georganiseerd door Branchevereniging VHG in samenwerking met de AOC’s. FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen, Colland Arbeidsmarkt en WorldSkills Netherlands maken deze wedstrijden mede mogelijk. De wedstrijden hebben tot doel meer aandacht te vragen voor het hoveniersvak en jongeren te laten zien dat het vak van hovenier een veelzijdig en interessant beroep is. Kijk voor meer informatie op de website van VHG (www.vhg.org) onder het kopje ‘Actueel en Agenda’.

foto: Groene Sector Vakbeurs Hardenberg, Medium-JuliantienFotografie