Emirates start met vaccineren personeel

Luchtvaartmaatschappij Emirates is gisteren gestart met het inenten van haar werknemers tegen het coronavirus, maakte het staatsbedrijf gisteren bekend. Emirates geeft cabinepersoneel, piloten en ander operationeel personeel voorrang om zicht te laten vaccineren. De werknemers krijgen een vaccin toegediend van Pfizer-Biontech of van het Chinese Sinopharm. Het bedrijf uit Dubai zet hiermee naar eigen zeggen in op het herstel van de reissector, die door de pandemie nagenoeg is komen stil te liggen. De Verenigde Arabische Emiraten, waarvan Dubai deel uitmaakt, hopen dit kwartaal ruim de helft van de circa 9,6 miljoen inwoners te vaccineren. Naast Emirates moedigt ook Singapore Airlines het eigen personeel aan zo snel mogelijk een vaccinatie tegen corona te nemen.

Bron: Financieel dagblad