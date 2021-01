EuroParcs nieuwe eigenaar van familiecamping Camping Oriëntal

APELDOORN – EuroParcs is de nieuwe eigenaar van Camping Oriëntal in Berg en Terblijt. Met de aankoop van de camping, die 55 jaar in eigendom was van de familie Bemelmans, versterkt het Apeldoornse familiebedrijf zijn positie in Limburg. EuroParcs heeft nu vier resorts in deze provincie in eigendom, waarvan er drie zijn gelegen in het zuidelijk deel: ,,Op de Gulperberg, op één van de hoogste heuvels van Brunssum en op de Rasberg”, verklaart Wim Vos namens de directie van EuroParcs. ,,De aankoop vloeit voort uit onze ambities in Zuid-Limburg. Deze regio is met de Waddeneilanden en Zeeland de meest geliefde vakantieplek onder Nederlanders en ook zeer in trek bij Duitse toeristen.”

Die vakantiebeleving vertaalt zich naar het grote aantal reserveringen dat de camping ruim voor het hoogseizoen reeds binnen heeft gekregen. ,, Door de coronacrisis is de nadruk nog meer komen te liggen op vakantie vieren in eigen land”, aldus Vos. ,,Maar Camping Oriëntal was altijd al een geliefde vakantieplek, door de unieke ligging tussen Valkenburg en Maastricht en de vele faciliteiten. Een bijzondere voorziening is het zwembad waarvan het dak open en dicht kan zodat het als binnen- en buitenzwembad gebruikt kan worden.”

De campinggasten die al gereserveerd hebben, zijn, zo stelt Vos, verzekerd van een plekje dit jaar bij de nieuwe eigenaar. Sowieso blijven er kampeerplekken bestaan, maar er gaan ook zaken veranderen. ,,Wij hebben bekendheid opgebouwd als bedrijf in mooie, luxueuze lodges en glampingtenten”, vertelt Vos. ,,De vakantievierder anno nu wil over het algemeen meer luxe dan wat de gemiddelde camping te bieden heeft. Wij zijn dan ook voornemens om enkele tientallen lodges te gaan plaatsen. Tegelijkertijd is er ook een andere vakantietrend opgekomen in de afgelopen jaren: mensen zoeken meer en meer de verbinding met de natuur. Kamperen sluit daar bij aan, maar dan wel de luxueuze vorm ervan zoals glamping. De hedendaagse consument wil namelijk comfort bij die natuurbeleving. Wij zien dat dit type verblijfsaccommodatie op EuroParcs Panorama Camping Gulperberg enorm aanslaat en willen ook Camping Oriëntal hiermee verrijken.”

Werkgelegenheid

De upgrade van het huidige vakantiepark is ook goed nieuws voor de werkgelegenheid in de regio, zo betoogt Wim Vos. ,,De ontwikkeling van onze parken gebeurt veelal door lokale bedrijven en we nemen daarnaast voor de horeca en het beheer van onze faciliteiten en parken het liefst medewerkers uit de regio aan waar het park gelegen is.”