Ervaar het winterse leven op het Muiderslot

Van 15 december 2019 tot en met 1 maart 2020 kunnen bezoekers van Rijksmuseum Muiderslot ervaren hoe het leven op een kasteel vroeger was in de wintertijd. De lichtjes branden, de chocomelk is warm en er is van alles te ontdekken over winterse ongemakken, winters vermaak, winterfeesten en winters voedsel. Natuurlijk zijn er ook winterse voorstellingen en doe-activiteiten voor kinderen.

Ongemakken en vermaak

Bewoners van het kasteel zaten ’s winters vaak letterlijk gevangen, het leven keerde zich naar binnen in de wintermaanden. Dat zorgde voor veel ongemakken: hoe kwam je aan basisbehoeften als warmte, licht, water en voedsel? De donkere dagen dwongen de bewoners ook om vermaak te zoeken dat hen afleidde van de kou: winterse verhalen, goede gesprekken of spelletjes rond het haardvuur. Met een beetje geluk kon er worden geschaatst op de slotgracht. De bezoekers van nu kunnen het comfort op het kasteel van vroeger op een zintuigelijke manier beleven. Loop rond over de sfeervol verlichte binnenplaats, kom proeven van echte winterse kost of ontdek waaruit een soldatenmaaltijd bestond. Een bezoekje aan de spelletjeszolder mag natuurlijk ook niet ontbreken om samen spelletjes van vroeger te spelen.

Aan feest geen gebrek

In de Ridderzaal van het Muiderslot is speciale aandacht voor winterse feesten en bijbehorende luxe spijzen. De tafels zijn feestelijk gedekt met fraai porselein, een zwanenpastei en prachtige festoenen: slingers van groen blad versierd met fruit, takjes, blaadjes, kruiden en bloemen.Tijdens de winterpresentatie zal de gratis audiotour tijdelijk worden uitgebreid met extra informatie, verhalen en leuke wetenswaardigheden over de wintertijd op het kasteel. Wie in de kerststemming wil komen, kan ook terecht op het Muiderslot. Op 17 en 18 december 2019 brengt de beroemde Britse acteur en verhalenverteller Ashley Ramsden ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens. Op 19 december betovert het trio Merain de Ridderzaal met kerstmuziek uit alle windstreken. Kaartjes via muiderslot.nl .

Openingstijden

Rijksmuseum Muiderslot is in de winter open van dinsdag t/m zondag open van 10.00 tot 17.00 uur. Kaartverkoop tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie, activiteiten, kaartjes en actuele openingstijden op www.muiderslot.nl