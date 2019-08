Kerstfair Huis Doorn

The Most Wonderful Time of The Year, 12 tot en met 15 december in de lanen van Huis Doorn.

Een charmant ‘lifestyle’ event met ruim 90 sfeer- en smaakmakers, voor een onvergetelijke Kerst en winter.. Brocante & vintage, delicatessen, tuinhaarden & BBQ’s, interieur accessoires, outdoor boots, winterse wollen fashion, shawls & tassen, goud & edelsmeden, kunstenaars en nog veel meer…. Kortom héérlijk kerstshoppen en inspiratie opdoen in ‘the most wonderful time of the year’!

Doe mee met een ‘live cooking’ sessie, in de ‘Keuken van de Keizer’, geniet met een glaasje Glühwein in de hand van live gezongen Christmas Carols of verbaas je over het rijke leven van Wilhelm op Huis Doorn. Wat is er nog meer te doen en te zien? Laat je door een heuse butler de tafel etiquette uitleggen zodat je ook thuis ‘vorstelijk’ kan dineren. Serveer je links of rechts? Hoe gebruik je een servet? Hoe schenk je wijn? Hoe dek je een tafel? Kortom hoe heurt het eigenlijk?

Het servies van de Keizer… In Huis Doorn zijn de tafels rijk gedekt met zilveren tafelstukken, handbeschilderd servies, verguld kristal… Alsof elk moment de Keizer met zijn gevolg kan arriveren om aan te zitten aan het diner en wie weet mag jij ook aanschuiven. Klik hier voor openingstijden en meer informatie.