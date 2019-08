Verbeter je Brabantse gastvrijheid met nieuwe online training

Brabanders zijn gastvrij. Dat is ons handelsmerk. Toch is het belangrijk aandacht te blijven houden voor gastvrijheid, zodat je als ondernemer meer gasten ontvangt, die vaker terugkomen en positieve ervaringen delen met hun omgeving. VisitBrabant presenteert daarom een nieuwe online training voor alle gastheren en -vrouwen in Brabant: Verbeter je Brabantse gastvrijheid.

In de nieuwste online training staan veel praktische tips en voorbeelden om gastvrijheid te verbeteren. De training is ontwikkeld door VisitBrabant en is bedoeld voor gastheren en -vrouwen in de Brabantse vrijetijdssector, zoals receptionisten bij verblijfsaccommodaties en musea, VVV-medewerkers en bedienend personeel in de horeca.De oefenvragen in de training betrekken deelnemers actief bij het doorlopen van de training en met een toets aan het einde wordt de kennis getest. Bij voldoende resultaat behalen deelnemers een persoonlijk certificaat.

Deelname aan de online training is gratis en neemt slechts 30 minuten in beslag. Het e-learningsplatform van VisitBrabant is 24/7 beschikbaar op pc, tablet of smartphone en daardoor kunnen gastheren en -vrouwen de training op ieder gewenst moment volgen. Met de ontwikkeling van de online training wil VisitBrabant een impuls geven aan de gastvrijheid in de Brabantse vrijetijdssector. Klik hier voor informatie.