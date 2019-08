Eerste ArchiTent steelt show op Lowlands

Helemaal vooraan naast de ingang van het Lowlands festivalterrein, waar tienduizenden festivalgangers langskwamen, stal de winnende ArchiTent van Jasper Manders afgelopen weekend de show. De ArchiTent, gemaakt door Karsten Tenten, was via een social-mediaoproep verloot aan een achtkoppige vriendengroep. Zij sliepen vier nachten in vier tweepersoonstenten die aan eenvoudig aan elkaar waren geritst in een cirkelopstelling waardoor een binnenpleintje ontstond. Lowlands-directeur Eric van Eerdenburg: ‘Mijn droom is dat in de zeer nabije toekomst op de Lowlands-camping een dorpje van dit soort aan elkaar geritste ArchiTenten ontstaat.’

Over de winnende ArchiTent

De winnende Inside out There ArchiTent van Jasper Manders is een razendsnel opblaasbare 2 persoons-festivaltent, die nauwelijks scheerlijnen en haringen behoeft. Omdat de tent aan beide zijden open kan, zorgt de luchtcirculatie voor verkoeling. Ook fijn: je kunt er in liggen, zitten en staan. Bovendien is het mogelijk om een serie tentjes aan elkaar te schakelen zodat er een gemeenschappelijke binnenruimte ontstaat.

Over de ArchiTenten Challenge

De ArchiTenten Challenge – een initiatief van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) i.s.m. Lowlands – is bedoeld om met name architectuurstudenten en jonge architecten (tot 35 jaar) uit te dagen hun creatieve talent in te zetten voor het ontwerpen van een gave, duurzame en innovatieve festivalcampingtent. Lowlands biedt de winnende ArchiTent een podium aan de leukste kampeerders van Nederland: de Lowlands campinggasten. Daarnaast wil Lowlands met de ArchiTenten Challenge een festival-issue te lijf gaan: wegwerptentjes die na Lowlands massaal worden achtergelaten en zorgen voor een berg niet herbruikbaar afval. Dankzij het succes van deze eerste editie hebben Lowlands, BNA, Grrr en Karsten Tenten het voornemen uitgesproken om in 2020 een vervolg te geven aan de ArchiTenten Challenge.