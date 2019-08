Knip je eigen bosje hei

In navolging op de buitengewoon succesvolle actie Zaag je eigen Kerstboom biedt Het Nationale Park De Hoge Veluwe bezoekers komend weekend de mogelijkheid om een gratis bosje heide te komen knippen.

Meehelpen met terreinbeheer

Het Park staat voor een weloverwogen beheer van zijn terreinen en de daarbij behorende flora en fauna. Benutting van natuur zoals dit gebeurt bij de houtoogst en het wildbeheer, is steeds een middel om andere doelstellingen bij het beheer van het natuurgebied te bereiken. Het Park draagt dit beheer naar buiten toe uit zodat de bezoeker en iedereen dit het weten wil bekend is met de verschillende keuzes die het Park maakt en waarom. Daarnaast biedt het Park zijn bezoekers, daar waar mogelijk, de gelegenheid om een bijdrage aan het beheer te leveren. Dit gebeurt al jaren tijdens het Zaag je eigen kerstboom-evenement, waarbij bezoekers ongewenste dennenboompjes van de open terreinen weg kunnen zagen en benutten als ecologisch verantwoorde kerstboom, en nu dus ook met het knippen van een bosje heide. Het Nationale Park De Hoge Veluwe bezit 2100 hectare aan heidevelden. Dit zijn man-made natuurgebieden die vragen om beheersmaatregelen zoals begrazing, afbranden, plaggen en maaien. Juist bij de laatstgenoemde wijze van beheer schept dit de mogelijkheid -voordat een heideperceel in het najaar wordt gemaaid- om als bezoeker van het Park een bosje bloeiende heide te knippen en mee naar huis te nemen. Op dit moment staat de heide volop in bloei en er is een gebied van 1 hectare heide binnen het Park vrijgesteld om op 24 en 25 augustus een bosje te knippen. Op de locatie zijn natuurgidsen aanwezig om de bezoeker te informeren over het beheer van de heide en de zeldzame flora en fauna. Tevens is er een imker aanwezig en zal er een demonstratie worden gegeven over het heidebeheer rond 1900.

Praktische informatie

Data: 24 en 25 augustus 2019

Tijdstip: 10.00 tot 17.00 uur

Prijs: gratis (excl. entree Park)

Tip: neem uw eigen snoeischaar mee

Geïnteresseerde bezoekers halen vooraf bij het Bezoekerscentrum of het Park Paviljoen de Hei is goed-bon, waarna zij naar de aangegeven locatie gaan om hun eigen bosje heide te knippen. De locatie is te voet (1,5 km vanaf verharde weg) of met de fiets (3,5 km vanaf het Bezoekerscentrum) te bereiken. Klik hier voor informatie.