Met dahlia’s heb je ook in de zomer een kleurrijke tuin

De Keukenhof Dahlia Dagen zijn van start gegaan. Bart Siemerink (directeur Keukenhof) en Rene Schrama (voorzitter Holland Dahlia Event) openden op 21 augustus in de tuin van Kasteel Keukenhof de promotiedagen voor de dahlia’s.‘Iedereen kent de tulpen, narcissen en hyacinten die in het voorjaar zorgen voor een kleurige tuin’, geeft Siemerink aan. ’Minder bekend zijn de dahlia’s, die er voor zorgen dat je ook in de zomer kunt genieten van prachtige bloemen in de tuin. We laten de dahlia’s graag aan een breder publiek zien en steunen daarom het Holland Dahlia Event.’

150 soorten dahlia’s in de kasteeltuin

In de voortuin van Kasteel Keukenhof zijn 150 verschillende soorten dahlia’s geplant. ‘Een prachtige plek om de Keukenhof Dahlia Dagen te houden en tevens het startschot te geven voor het Holland Dahlia Event dat plaatsvindt van 21 tot en met 23 augustus’, aldus Schrama. ‘Tijdens dit event kunnen geïnteresseerden verschillende bedrijven bezoeken. Bij een aantal deelnemers is het volledige assortiment dahlia’s in bloei te bewonderen.’ Bij Kasteel Keukenhof kunnen bezoekers nog tot oktober genieten van de dahlia’s. De Keukenhof Dahlia Dagen zijn van 21 t/m 25 augustus. Op zondag 25 augustus worden diverse activiteiten georganiseerd. Nog meer dahlia’s zijn te bewonderen tijdens het corso in Zundert op 1 en 2 september. Praalwagens gestoken met miljoenen dahlia’s rijden door de straten van Zundert. Klik hier voor informatie.