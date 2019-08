Op 18 oktober 2019 opent in het Amsterdam Museum de tentoonstelling Opslaan als.. – Hoe verzamel je de stad?. In de tentoonstelling geeft het museum een inkijk in zijn gevarieerde collectie van ruim 100.000 objecten die stuk voor stuk een verhaal vertellen over de stad Amsterdam en haar bewoners. Van vreemde snuisterijen tot iconische werken. Van menselijke haarlokjes tot waardevolle schilderijen. Wat verzamelt een stadsmuseum allemaal? Al sinds het ontstaan van Amsterdam, ruim zeven eeuwen geleden, worden allerlei spullen bewaard die iets te maken hebben met Amsterdam, haar inwoners of belangrijke gebeurtenissen in de stad. Het Amsterdam Museum beheert, onderzoekt en toont deze objecten en de verhalen erachter en vult de collectie continu aan. In Opslaan als.. laat het museum maar liefst 700 objecten uit zijn collectie zien en toont daarmee de omvang en diversiteit van de stadscollectie. Bezoekers ontdekken de bijzondere en vaak persoonlijke verhalen die achter voorwerpen schuil gaan, en hoe deze in het Amsterdam Museum zijn terecht gekomen. Het museum kijkt ook met een kritische blik naar wat tot nu toe is verzameld en vooral: wat niet. De tentoonstelling is het beginpunt van een nieuw inclusiever verzamelbeleid van het Amsterdam Museum en bezoekers kunnen eigen verhalen en objecten aandragen.

Bezoeker mag aanvullen

Aan het einde van de tentoonstelling wordt gekeken naar het heden en de toekomst. Welke werken zijn onlangs in de collectie opgenomen en hoe zou de collectie zich verder moeten ontwikkelen? Het museum vraagt bezoekers in Opslaan als.., de eerste tentoonstelling onder artistiek-directeur Margriet Schavemaker, kritisch mee te kijken hoe het museum de afgelopen eeuwen maar ook recent de stad heeft verzameld. Schavemaker: ‘’Het Amsterdam Museum wil de stad verzamelen, in al haar facetten. In deze tentoonstelling bekijken we kritisch wat we tot nu toe hebben opgeslagen en welke geschiedenissen we daarmee wel en niet kunnen vertellen. We kijken hoe representatief onze collectie is voor de huidige stad en haar inwoners. In Opslaan als.. vragen we aan bezoekers welke aspecten of gebeurtenissen nog niet zijn verzameld maar volgens hen wel een plek in de collectie van het Amsterdam Museum zouden moeten krijgen. De komende vijf jaren trekken we met het onderzoeksproject Collecting the city de stad in om samen met bewoners ons verzamelbeleid inclusiever te maken.’’ De eerste voorwerpen die door bewoners zijn aangedragen zijn al te zien in Opslaan als.. . Zo leverde een kleindochter van een van de eerste Turkse arbeidsmigranten in Amsterdam het dagboek van haar opa in waarin hij in dichtvorm zijn gevoelens over zijn nieuwe leven in Nederland beschrijft. Ontwerpersduo Clement & Sanôu presenteren de museale collectie en verhalen op een verrassende en theatrale manier. De tentoonstelling is te zien vanaf 18 oktober 2019 tot en met 1 maart 2020. Klik hier voor informatie.